AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’na Aziziye çıkarması yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile birlikte İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle başkanlarından oluşan Aziziye heyetini toplantı salonunda ağırlayan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kendisine kongre sürecinde verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Ak Parti’de Siyaset Yapma Ayrıcalığı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ü tebrik ziyaretinde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti çatısı altında siyaset yapıyor olmanın başlı başına bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek, “Partimizin bu yönü elbette hizmet ve eser siyasetimizle ilgilidir. Ve bundan dolayıdır ki; insanımıza ve aziz milletimize hizmet ediyor olmak, ayrıcalıkların en büyüğüdür” dedi.

Başkan Öz’e yeni görev döneminde başarılar dileyen Muhammed Cevdet Orhan, “Bizler bugünlere birlikle, dirlikle, dayanışma ve kardeşlikle geldik. Dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sesimizle, sözümüzle ve özümüzle bir arada duracak, başımıza taç ettiğimiz AK siyaset anlayışını Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle yüceltmeye devam edeceğiz. İlaveten ilk günkü aşk ve heyecanla Aziziye ilçemize ve dolayısıyla şehrimize hizmet noktasında elimizden gelen gayreti gösterecek, tüm imkânlarımızı ise yine bu doğrultuda seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ise, İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le sürekli uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, aynı iş birliğinin yeni dönemde de süreceğini ve AK Parti çatısı altında millete hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Coşkun, “Biz tüm teşkilatlarımızla birlikte 2023 yılındaki seçimlerde de Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve İl Başkanımızın yanında olacağız” dedi.

Başkan Öz’den Düğün Benzetmesi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, kongreleri düğüne benzeterek, “Bizim kongremiz de bir nevi düğünümüzdü. Uzaktanyakından, Erzurum’un ve Türkiye’nin dört bir yanından partililerimiz, partimizde geçmişte görev yapmış olanlarımız, ilçe teşkilatlarımız, teşkilat mensuplarımız, kısacası hemen herkes bu düğüne iştirak etti. Biz de kongremize gösterilen ilgi ve şahsımıza verilen desteklerden dolayı herkese şükran borçluyuz” diye konuştu.

Kabulün ardından Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e hayırlı kararların altına imza atması dilekleriyle dolma kalem hediye ederken, İlçe Başkanı Ensar Coşkun ise, Başkan Öz’e Ayasofyai Kebir Camii Şerifi Hatıra Parası takdim etti.

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