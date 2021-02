Milletvekili Aydemir Aşkale’yi TBMM gündemine taşıdı Milletvekili Aydemir: ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Milletvekili Aydemir: ‘Aşkale turizmde marka ilçedir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erzurum’un Kış Spor ve Turizminde uluslararası bir marka haline geldiğine işaret ederek, Winter Universiade 2011 kapsamında gerçekleştirilen devasa yatırımları paylaştı. Milletvekili Aydemir, diğer alanlarda olduğu gibi turizm odağında da Erzurum’da kaydedilen yatırımlar için Dadaşlar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını belirtti.

Aşkale Gündemi

Her daim sahada olduklarını, milletten aldıkları mesajları kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Aşkale saha çalışması sonuçlarını paylaşarak, İlçenin Kış, doğa ve tarih turizmi kaydındaki önemine işaret etti.

1 Milyarlık Kış Turizmi Yatırımları

Erzurum’un Türkiye’de kış turizminin merkezi olduğu, AK Parti dönemiyle birlikte çok neşvünema bulan bir halin yatırımlarla ifade edildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurum’da gerçekleştirilen Winter Universiade 2011’i hatırlatarak, ‘2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 1 milyar TL’ye yakın yatırım yaptı Erzurum’a. Bu yatırımlarla birlikte Erzurum kış turizm ve sporları alanında zirvelerde yer alan bir konuma geldi. ‘ dedi.

Palandöken, Konaklı Ve Kandilli

Türkiye’de Kış Turizmi ve Sporu denildiğinde zihinlere gelen iki adresin Palandöken ve Konaklı olduğunu, kış turizmi denildiğinde Türkiye’de akla gelen, bunu çağrıştıran iki müstesna marka adresi ifade ettiklerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ancak yetmez. Erzurum’da Kış Turizmi alanında yalnız Palandöken ve Konaklı’yla ifadesi, ilimizin potansiyelini yeterince tarif etmez. Bizim Aşkale ilçemiz var, Erzurum’un Batıya açılan kapısı. Özel değerleri barındıran nadide bir ilçe. Devletine bağlı, sadık ve muhabbet besleyen, devletin her halini sahiplenen ve kucaklayan insanlarımız, dadaş kıvamlı insanlarımızdır.’ ifadeleriyle Aşkale’nin değerlerini gündeme taşıdı.

‘Türkiye Aşkale’deydi’

Geçilen haftada Aşkale’de gerçekleştirilen ulusal bazlı Kayaklı Koşu yarışlarına değinen Milletvekili Aydemir, Aşkale Kandilli’nin kış sporları alanındaki önemine değinerek, ‘Kandilli’de kış turizmine yönelik yatırımlarımız var. Özellikle biatlon yarışmaları orada yapılıyor. Geçtiğimiz hafta, Ülkemizin tüm illerinden insanlarımız burada yapılan yarışmalar için Kandilli’ye geldiler. Gençlerimiz geldiler; Hakkari’den, Diyarbakır’dan Antalya’dan, İzmir’den, Bolu’dan, Kastamonu’dan, Muş’tan, Van’dan.. Her taraftan kardeşlerimizle buraya gittik. Biatlon etkinliklerini ve yarışmaları takip ettik. Ve Tek Millet kavramını orada adeta remzettik.’ dedi.

Aşkale’nin Marka Değerleri

Aşkale’nin kış Turizm ve Sporları alanında bir odak noktası olduğunu, turizmde marka ilçe vasfını taşıdığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu ilçeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü, Aşkale’nin fiziki ve beşeri değerleriyle ülke çapında bir değerler adresi olduğunu aktardı.

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında Erzurum’un Kış Turizminde bir destinasyon olduğunu aktararak, Kandilli’de konuşlandırılan kış turizm ve spor tesislerinin önemine değindi, Biatlon alanındaki etkinlikleri kayda geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.