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Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

İHA

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.
Bir grup üniversite öğrencisi harçlıklarından ve aldıkları burslardan biriktirdikleri parayla 18 aileyi sevindiler. Öğrenciler, Erzurum Çat İlçesine bağlı 7 mahalleyi ziyaret ederek yardıma muhtaç insanların yardımına koştular
Pandemi döneminde yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, “Hayat paylaşmakla güzeldir” dediler.

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