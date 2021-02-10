Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

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Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.

Bir grup üniversite öğrencisi harçlıklarından ve aldıkları burslardan biriktirdikleri parayla 18 aileyi sevindiler. Öğrenciler, Erzurum Çat İlçesine bağlı 7 mahalleyi ziyaret ederek yardıma muhtaç insanların yardımına koştular

Pandemi döneminde yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, “Hayat paylaşmakla güzeldir” dediler.

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