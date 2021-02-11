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Aydemir, ‘Biz yüksek düşünen bir siyasi kadroyuz’ Aydemir: ‘AK Dava istişare kültürünü ifade eder’

İHA

Aydemir, ‘Biz yüksek düşünen bir siyasi kadroyuz’ Aydemir: ‘AK Dava istişare kültürünü ifade eder’

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi Aydemir AK Parti’de istişare kültürünün hakim olduğunu, tek adam anlayışının ise CHP tarafından sergilendiğini belirterek, ‘Bunu biz söylemiyoruz, CHP’den ayrılanlar söylüyor. ‘ dedi.
Aydemir TBMM’de Basın Toplantısı Düzenledi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partilerin düzenlemiş olduğu grup toplantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partisi liderlerinin Meclis grup toplantılarında iktdarı haksız yere suçladıklarını ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Muhalefeti ifade eden partilerin grup toplantılarında genel başkanları mütemadiyen dedikodu yaptılar. Asla ve kat'a Türkiye'nin herhangi bir mevzusuna çözüm teklifleri söz konusu olmadı. Sadece ve sadece sürekli yaptıkları hali tekrarladılar. Yalanla, iftirayla, dedikoduyla iktidara yönelmek, hükümetimize yönelmek oldu." dedi
‘Biz söylemiyoruz, partilileri söylüyor’
Tek adamın kim olduğunu yakın zamanda istifa eden milletvekillerinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylediğini belirten Milletvekili Aydemir, "Tek adam, yani despotizmi ifade eden ismi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu biz söylemiyoruz, partisinden ayrılanlar söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ak Parti Farkı
Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi tek başına tanzim ettiğini, milletvekillerine, parti yöneticilerine söz hakkı tanımadığını ifade ederek, AK Parti'de ise istişare meclisi bulunduğunu, milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticilerin dışında partiye mensubiyet duyan ve siyasete sıcak bakanların fikrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırma gibi bir kanal genişliğine sahip olduğunu kaydetti.
Aydemir’den Büyük Düşünme Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısında AK Parti'nin yaptıklarından ve yapacaklarından bahsettiğini vurgulayan Aydemir, "Biz yüksek düşünen bir siyasi kadroyuz." dedi.
Türkiye'nin uzaya konuşlanan bir ülke durumuna geldiğini vurgulayan Aydemir, büyük düşünmenin illere yayılan bir ayağı olduğunu da vurguladı.
‘Ak yatırımlar kıskanılıyor’
Aydemir, AK Parti'nin yerel yönetimlerde hizmet imkanı bulduğu yerlerin zirveye geldiğini, ancak İzmir'in 35 yıldır hizmetsizliğe mahkum olduğunu söyledi. AK Partili belediyelerin yaptığı yatırımların kıskanıldığını dile getiren Aydemir, "CHP'nin lügatine hiçbir zaman yatırım, üretim, yol açmak girmemiştir. CHP'nin lügatinde olan tahdit, sınır engel..." dedi.
‘Muhalefetin projeleri yok’
Muhalefetin bu ülkenin geleceğine, 2 yıl sonrasına dönük kırıntı misali projesi olmadığını ifade eden Aydemir, onların yaptıklarının yalan, iftira ve dedikodu siyaseti olduğunu bildirdi.
Kılıçdaroğlu'nun dünyadan bihaber olduğunu, gözünün önündekini göremediğini ileri süren Aydemir, "Keşke ana muhalefetin lideri daha geniş ufuklu olsa, daha geniş bakabilse. Meclisteki çalışmalardan bile habersiz. Onu görünce duyunca üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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