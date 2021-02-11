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Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan MHP İl Başkanlığı’na ziyaret Başkan Orhan’dan Cumhur İttifakı vurgusu

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan MHP İl Başkanlığı’na ziyaret Başkan Orhan’dan Cumhur İttifakı vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Cumhur İttifakı, milli kaynaşma ve kucaklaşmanın ikamet adresi, ülkemizin de huzur ve istikrar nişanesidir” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Beraberinde İlçe Başkanı Murat Karadaş’la birlikte MHP İl Başkanı Naim Karataş’a konuk olan Başkan Orhan, yeni parti yerleşkesini gezdi, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ülkenin genel gündeminin yanı sıra yerel gündemin de ele alındığı görüşmede, bir kez daha Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı.
Cumhur İttifakı İstikrar Nişanesidir
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cumhur İttifakı’nın Türk siyaset tarihinde daha önce benzeri hiç görülmemiş bir güç birliğini ifade ettiğini belirterek, “Kim ne derse desin, Cumhur İttifakı bu milletin ortak paydası, milli kucaklaşması ve Cumhur’un yıkılmaz kalesidir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bazı muhalefet partileri de dâhil olmak üzere çeşitli kesimlerin Cumhur İttifakı karşısında set oluşturmaya ve bu birlikteliği hırpalamak amacıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bu çabaların beyhude olduğunun altını çizdi. Orhan, “Cumhur İttifakı pazarlıklarla ve siyasi ala verelerle kurulmadı ki, dalaverelerle de hırpalansın! Bu ittifak çatısı altında olanların dünü de bellidir, bugünü de bellidir. Bizim tarih köklerimiz de bellidir, köklerimizi saldığımız toprak da bellidir. Tuttuğumuz yön de bellidir, yürüdüğümüz yol da bellidir, sarıldığımız bayrak da bellidir. Yani Cumhur İttifakı aziz milletimiz için huzurun teminatı, milli ikbal ve istiklalimizin nişanesidir” diye konuştu.
Naim Karataş: “Her an sahadayız”
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a, Erzurum’la ilgili olarak sahada edindiği izlenim ve gözlemlerini anlattı. Başkan Karataş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından vücut bulan Cumhur İttifakı’nın ülkeyi uçurumun kenarından aldığını ifade ederek, “Bizler günün her anı ve her saatinde sahadayız, insanımız iç içeyiz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, kadirşinas hemşehrilerimiz olup biten her şeyin farkında. Salgınla mücadele edilen bir dönemde bile hükümetin gayreti ortada ve insanımız bu gayretin kesinlikle farkında. Karşı karşıya olduğumuz ya da kaldığımız sorunlara da ivedilikle ve el birliğiyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Allah’ın izniyle salgından kaynaklanan bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız” şeklinde konuştu.

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