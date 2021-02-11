DAP bölgesinin potansiyeli mercek altında

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin sorumluluk alanındaki 15 ile yönelik stratejik yol haritasının belirlenmesi ve bölgesel bir vizyon ortaya konulması için DAP personelleri tarafından yapılan raporlama çalışmasının ardından proje fikirlerini içeren sunumlarla bölgenin potansiyeli masaya yatırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu tarım, hayvancılık, turizm ve enerji potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmada tespit ve analizler yer alıyor. Bunun yanı sıra, projelerin sürdürülebilirliğiyle birlikte, gelişim stratejileri belirlenmeye çalışılıyor. DAP İdaresi’nin sorumluluğunda olan illerin mevcut durumu, öne çıkan sektörleri ve uygulanabilecek güdümlü projeleri içeren sunumlarda müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmaları derinlemesine irdeleniyor. Yapılan çalışmayla, yatırımın dengeli dağılımının önündeki engeller tespit edildikten sonra, katma değeri artıracak ve çarpan etkisi oluşturacak projelerin belirlenmesi yönündeki proje fikirleri netlik kazanacak, ayrıca Bölge’nin potansiyelleri öne çıkarılarak Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ile bölgesel kalkınma hızlandırılacak.

İdarenin konferans salonunda gerçekleşen ve pandemi kurallarına uyularak yapılan sunumlara, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile koordinatörler ve sunum yapacak personeller katıldı.

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