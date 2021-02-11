Rektör Çakmak: “Kış Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de en kısa zamanda faaliyete geçirilecek”

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu’nun konuğu olarak gündeme dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Ergedik’in sunduğu Doğunun Sesi programının konuğu olan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı’nın oldukça başarılı geçtiğini belirterek bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir iş birliği protokolünün imzalandığını ifade etti.

Çalıştaya adı verilen Emrah Özbay’dan da bahseden Rektör Çakmak, “Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan ve 28 Ağustos 2014 tarihinde geçirdiği kaza sonucu vefat eden milli sporcumuz adına bu yıl 7.’sini düzenlediğimiz çalıştayın birinci etabı 2831 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum’un Tortum ve Uzundere ilçelerinde, ikinci etabı ise Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’in Selçuk ilçesinde gerçekleştirildi. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinliğin eş zamanlı olarak Erzurum’da buz tırmanışı İzmir’de ise kaya tırmanışı olarak yapılması bakımından bir ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

Erzurum ve İzmir illerinin tarihi önemine de değinen Rektör Çakmak, çok sayıda milletten sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki yıllarda Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde devam edeceğini ve iki üniversitenin gelecekte akademik ve sosyal alanlarda birçok iş birliğine imza atacağını belirtti.

Öte taraftan Erzurum’un 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları’ndan sonra pek çok ilke imza attığını da ifade eden Rektör Çakmak, alt yapının ve tesisleşmenin önemine değinerek Erzurum Teknik Üniversitesi’nin tüm kaynaklarıyla şehrin tanınırlığının arttırılmasına ve sportif anlamda dışa bağımlılığının en aza indirgenmesine katkı sağlayacağının altını çizdi. Çakmak, bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Kış Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de en kısa zamanda faaliyete geçirileceğini bildirdi.

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