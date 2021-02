HKMO Bölge Başkanı Yıldırım: “Vali Memiş Erzurum için bir şanstır, çalışmalarını takdirle izliyoruz.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Harita ve Kadastro Mühendislerinin önemli bir alanda faaliyet sürdürdüklerini ve şehir adına yapılacak faaliyetlere sunacakları destekleri çok önemsediklerini söyledi.

Vali Okay Memiş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimi ile Erzurum 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya’nın katıldığı toplantıda bir araya geldi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen toplantıda Vali Memiş, bölgenin kalkınması ve ikinci organize sanayi bölgesinin istihdama katkısı, yeni iş sahalarının oluşturulması noktasında yapılan ve planlanan projeleri aktardı. Vali Memiş, planlanan projelerle ilgili de programa katılanların görüş ve önerilerini dinledi. HKMO Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, şehrin kalkınması adına yapılacak her türlü projeye destek olmaya hazır olduklarına vurgu yaparken, Vali Memiş de bu anlamda önemli bir alanda görev ifa eden Harita ve Kadastro Mühendislerinin sunacağı katkıyı çok önemsediklerini kaydetti.

Toplantı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, Vali Okay Memiş’in Erzurum için bir şans olduğunun altını çizerek, “Geldiği günden beri şehir adına, şehrin kalkınması, gelişmesi ve güzelleşmesi adına ortaya koyduğu enerjiyi, yaptığı hizmet ve ürettiği projeleri bir sivil toplum örgütü olarak takdirle izliyoruz, Oda olarak sayın valimizin planladığı her projeye destek olmayı görev kabul ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın çalışmalarını da anlattığını ifade eden Yıldırım, mesleki sorunların çözümünün yanı sıra, kentsel sorunların çözümü için de yoğun mesai harcadıklarına vurgu yaptı. Kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve etkileşim halinde olduklarını kaydeden Yıldırım, bu bağlamda oda olarak bağlı bölge şehirlerinin gelişimi, değişimi ve dönüşümü adına görevlerini en iyi ve titiz bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Harita Mühendisleri Odası yönetim kurulunun çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışma ortamları oluşturduğuna işaret eden Yıldırım, “Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize ve ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Erzurum Valiliği ile de her türlü iş birliği ve birlikte çalışma ortamında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı Erzurum Valiliği’nin projeleri için personel desteğinde bulunacak. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimi ziyaret anısına Vali Memiş`e içinde İstiklal marşı, Kuranı Kerim ve bayrak bulunan özel bir hediye sundu. Vali Memiş de, işbirliği ve istişarelerinden dolayı Harita Mühendisleri Odası Erzurum bölge yönetimine teşekkür etti.

