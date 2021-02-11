BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı

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BB Erzurumspor, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Çaykur Rizespor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ve kondisyon çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak antrenmana son verdi.

İki takım yarın saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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