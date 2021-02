‘Yerel Candır’ kampanyasında erişim 100 bini aştı E-Ticaret’te siparişler arttı

Erzurum’da sivil toplum kuruluşlarının başlattığı ‘Yerel Candır’ kampanyasıyla sosyal medyada 100 binin üzerinde insana erişim sağlandı. Özellikle eticaret yapan firmaların siparişlerinde ciddi artışlar görüldüğü açıklandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB), ‘Yerel Candır’ kampanyasının 3’üncü toplantısına ev sahipliği yaptı. Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün katıldığı toplantının açılışını yapan ESOB Başkanı Rasim Fırat, kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi.

“Yanlış anlaşılmasın derdimiz marketler değil”

Üç ay önce başlatılan kampanyanın tüm yerel esnafı kapsadığına vurgu yapan Başkan Fırat, “Kampanya sürecinde sanki sadece yerel marketlerin desteklenmesini istediğimiz gibi algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu durum yanlış anlaşılıyor. Bizim derdimiz tüm esnafımız. Sanatkâr olsun, üretim yapan olsun bu şehirde katma değer sağlayan kim olursa olsun, biz bunların desteklenmesini istiyoruz. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. İmkânlarını biraz zorlayarak, alışverişlerini mahalle esnafından yapmasını istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde esnafın düştüğü durum ortada. Bir nebze olsa onlara bu noktada katkı sağlayabilirsek bu bizi mutlu edecek. Öyle ki her platformda kent esnafına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını dile getiriyoruz. Özellikle kurumların küçük çaptaki ihalelerinin Erzurum esnafına verilmesini defalarca ilgili kişilerden talep ettik. Kurumlar ihtiyaçlarını şehir esnafından temin etsinler, başka şehirlerden Erzurum’a mal getirilmesi bizleri ziyadesiyle üzüyor” diye konuştu.

“Bizi örnek alıp kampanya başlattılar”

‘Yerel Candır’ kampanyasının öncülüğünü yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da üç aylık sürecin özetini yaptı. Ortak bir logo tasarımı ve sosyal medya paylaşımlarıyla 100 bin üzerinde erişim sağladıklarını anlatan Başkan Oral, kampanyayla ilgili tüm yorumları tek tek incelediklerini ve şehri bir takım gerçeklerle yüzleştirdiklerine dikkat çekti. Erzurum’un milli ve manevi hassasiyetinin yüksek bir şehir olduğunu dile getiren Oral, “’Dadaşlara Davet’ dedik ve kısa sürede karşılık bulduk. Sosyal medyada bize büyük destek verdiler. Tabi eleştirenler de oldu, onları da dikkate aldık. Örneğin ‘yerel pahalı’ dediler, hemen ilgili noktalara aktardık, fiyatların güncellenmesini istedik. Çünkü herkesin bu noktada desteğine ihtiyacımız var” dedi.

“Üç harfli marketlerin ucuz algısını aşalıyız”

Kampanyanın sosyal medyada karşılık bulmasıyla özellikle eticaret yapan firmalarda siparişlerin iki kat arttığını belirlediklerini vurgulayan Oral, şunları söyledi. “Kargo firmalarının rakamları ve şarküteri sektöründen gelen olumlu tepkiler bu verileri ortaya koydu. Bu gelişmenin daha da yayılması için kampanyayı sürdürülebilir kılmak en büyük hedefimiz. Bazı şeylerin hemen olmasını istemek ya da sağlamak mümkün değil. Ancak zaman içinde bu gelişimi hep birlikte göreceğiz. Bugün gelinen noktada a’dan z’ye tüm ürünleri satan üç harfli marketlerin ucuz algısını aşmalıyız.”

“Kazanan Erzurum ve Erzurumlu olacak”

Kampanyayla birlikte şehirde ciddi bir farkındalık oluştuğuna işaret eden 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ise kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Bu çalışmanın daha da geniş kitlelere yayılması ve sürdürülebilir olması için çalışacaklarını söyleyen Başkan Urkuç, “Ortak akıl ve ortak fikirle esnafımızı kalkındırmanın derdindeyiz. Elbette eleştiriler olacaktır. Biz bunlara da açığız. Ancak böylesi öneli bir kampanyaya her kesimin destek vermesi arzumuzdur. Çünkü bu işin sonunda kazanan Erzurum ve Erzurumlu olacaktır” diye konuştu.

“Marka firmalar 1,5 milyon TL’yi şehirden götürdü”

Yerli ve milli olan esnaf ve üreticiyi korumak adına 2006 yılından bu yana Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında ulusal ve uluslararası markalara karşı adeta savaş verdiklerini anlatan Başkan Ömer Düzgün ise çarpıcı rakamlar verdi. Türkiye genelinde uluslararası çapta 35 bin, zincir olanların da 10 bini geçtiğini ifade eden TPF Başkanı Düzgün, “Bu da demek oluyor ki, ülkemizdeki gıda ticaretinin yarısı yerelde. Haliyle bu potansiyeli kullanmalıyız ama esnafımız da artık kendini güncellemeli. Bu nedenle eticaret’i önemsiyoruz. Bakın ulusal ve uluslararası markalar bir yıl içinde sadece Erzurum’dan 1,5 milyar TL kazandı ve bu para şehirde değil. Bu eko sistem içinde diğer esnafın halini düşünün. Arıca bugün 250300 metrekarede açılan üç harfli mağazalar çok yakın bir zamanda 8090 metrekarede satış yapmaya başlayacaklar. Şu an bunun hazırlığı içindeler. İşte bu mahalle bakkalının, kasabının, manavının yok olması demek. Şunu da söylemeliyim ki, üç harfli marketlerin istihdam ettiği kişi sayısı, yerel marketlerin istihdamının yarısı kadar. Bu noktadan bile hareketle yerel esnaf ve üreticiye sahip çıkmanın ne denli önemli ortaya çıkıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.