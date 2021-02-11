Cumhur İttifakı’na Reyhani eseri

Ülkücü camianın severek dinlediği seslerden olan Ahmet Öngel, Erzurumlu Halk Ozanı Aşık Yaşar Reyhani’nin “İleri Erenler” adlı eserini Cumhur İttifakı için seslendirdi.

Ülkücü camianın severek dinlediği seslerden olan Ahmet Öngel, Erzurumlu Halk Ozanı Aşık Yaşar Reyhani’nin “İleri Erenler” adlı eserini Cumhur İttifakı için seslendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nden de tam not alan eser, Ahmet Öngel’in YouTube kanalında gösterime girerken, eserin yanı sıra hazırlanan video klip de büyük bir ilgi gördü. Sözleri Aşık Reyhani’ye ait olan ve yine büyük ustanın sazıyla hayat verdiği “İleri Erenler” adlı eserin birbirinden özel görüntülerle video klibe dönüştürülmesi ve Ahmet Öngel’in sesinden kulaklara yeniden ulaşması, büyük memnuniyet uyandırdı. Milliyetçi Hareket Partililer ve Ülkücüler, Ahmet Öngel’in bu yeni çalışmasından dolayı kutlarken, sosyal medya hesaplarına ise, tebrik ve kutlama mesajları yağdırdılar.

Ahmet Öngel’in Cumhur İttifakı için özel olarak seslendirdiği ve hazırladığı video klip, sadece Ülkücü camia tarafından değil, aynı zamanda AK Partililer tarafından da beğenildi. Sosyal medyada paylaşılmaya başlanan ve dinleyen herkesi büyüleyen eserin, ilerleyen günlerde çok daha geniş kesimlere ulaşması beklenirken, eser daha şimdiden sosyal medya mecralarının en çok görüntülenen video klipleri arasına girdi.

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