Kredi kartından komisyon alınabilir mi?

Kredi kartlarından alınan komisyondan dolayı pek çok şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; tüketicilerin izleyeceği yol hakkında açıklama da bulundu.

Kredi kartı ile ödeme kolaylığı tüketicinin yararına

Araç muayenelerinde sadece nakit değil kredi kartı ile de işlemlerin yapılmasına dair değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Altay, “Kamuoyunun yoğun talebine karşılık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "dijitalleşen Türkiye platformu içerisinde araçlarım sekmesi aracılığıyla TÜVTÜRK muayene ücretleri kredi kartı ile ödenebilecek," şeklinde açıklama yaptı. Açıklamanın üzerine araç muayenesinde yetkili kurum olan TÜVTÜRK, sadece nakit olarak gerçekleştirdiği muayene ücretlerini kredi kartı ile de kabul etmeye başladı. Ancak muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda ‘komisyon’ alındığına dair pek çok şikayet almaya başladık. Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenlerden 10 lira komisyon alınması, zaten yüksek miktarda olan muayene ücretine tepkileri artırdı. Bilindiği üzere 2021 yılında araç muayene ücretleri 372 lira 88 kuruş, otobüs ve kamyon muayene ücretleri 503 TL 86 kuruş olarak belirlendi. Eksoz muayenesi ile fiyat artıyor” dedi.

Kredi kartından komisyon alınamaz

“Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil” diyen Altay açıklamasını şöyle sürdürdü;

“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. Maddesinde 'Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, anlaşma yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz.' hükmü yer alır. Bu nedenle kredi kartı komisyonu alan iş yerleri veya kurumlar, hangi bankanın pos cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve Banka Denetleme Düzenleme Kuruluna (BDDK) şikayet edilmelidir. Tüketici Hakem Heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir.

'1' lira olsa dahi Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmalıdır

Bu uyarı sadece araç muayene ücretleri için geçerli değil. Bazı market veya iş yerlerinde kredi kartı ile sigara satışlarında ve elektrik, telefon, doğalgaz faturalarını yatırırken 1 lira komisyon alındığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kapsamda haklarımızı bilmek ve fırsatçılara prim vermemek büyük önem taşıyor. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar 1 lira için uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce belki milyonlarca kişiden 1 lira alınmasından dolayı o işletmenin kasasına haksız bir şekilde milyon liraların gireceği unutulmamalıdır. Bu nedenle duyarlı olarak fırsatçıların önüne geçmeli ve üşenmeden hem şikayet etmeli, hem de 1 lira olsa dahi Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek hakkımızı aramalıyız. Tüketiciler komisyon ücretlerini hakem heyeti aracılığı ile geri almaya başladı mı, işletmeler komisyon almayı sürdüremeyecektir.”

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