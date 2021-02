Erzurum Valisi Memiş’ten istihdam müjdesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılacak 6 yeni fabrikanın kurulacağı alanı gezdi. Parsel tesviye çalışmalarının başladığı alanda işçilerle kısa süre sohbet eden Vali Memiş, fabrikaların tamamlanmasıyla 2 bin kişinin istihdam edileceğinin müjdesini verdi.

İşçilerle yaptığı konuşmada, Erzurum Milletvekillerinin destekleriyle Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KUDAKA olarak 4 tekstil fabrikası yaptıklarını hatırlatan Memiş, “Yaptığımız o fabrikalarda şu an 900 insan çalışıyor” dedi.

Devletin 1 lirasını dahi fabrika yapmak için harcadıklarını kaydeden Memiş, 6 yeni fabrika yapacaklarını ve 2 bin vatandaşa iş imkânı sağlayacaklarını söyledi.

“Hepinizden üstün gayret bekliyorum”

İşçilerden çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesini isteyen Memiş, şöyle konuştu:

“Sizlere büyük görev düşüyor. Ne kadar çabuk bu işi yapabilirsek, daha çok iş yapmış olacağız. Düzleştirmeyi iki hafta içinde bitirebilirsek, hemen ihalesini yapacağız. Temmuz ayında da insanımızın buradan evine ekmek götürmesini sağlayacağız. Yaptığınız iş çok önemli. Hepinizden üstün gayret bekliyorum. Çalışmanızı lütfen Sabah 8 akşam 5 olarak düşünmeyin. Şartlar elverdikçe, havalar iyi gittikçe bir an evvel burayı bitirmenizi istiyorum. Size buranın önemini ifade etmek için bu toplantıyı yapmak istedim.”

Vali Memiş ayrıca çalışmaların Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye, Aziziye Belediyesi ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü araçları ile yapıldığını aktararak, belediye başkanlarına ve bölge müdürlerine teşekkür etti. Vali Memiş, konuşmasının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.