Başkan Orhan Demirgeçit sakinleriyle buluştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, saha çalışmalarını mahalle ziyaretleriyle de süslüyor. Aziziyeli vatandaşlarla hem görüş alışverişinde bulunan ve hem de yeni yatırım sezonunun planlamasını yapan Başkan Orhan’ın istişare durağı bu kez de Demirgeçit Mahallesi oldu.

Beraberinde Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve Aziziye’nin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Akarsu ile birlikte Demirgeçitli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerini anlatmakla kalmadı, hedeflerinden de bahsetti.

Aziziye’de Tam 72 Mahalle Var

Aziziye’nin, Erzurum’un yüzölçümü en geniş ilçesi olduğunun altını çizen Başkan Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak; toplamda bin 702 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan tam 72 mahalleden sorumluyuz. Bunların sadece 69’unu ise, mahalle statüsüne kavuşturulan köylerimiz oluşturuyor. Fiziksel açıdan bu durum bir belediye için dezavantaj olmasına karşın, biz bütün imkânlarımız ve gayretimizle mahallelerimizin tamamındaki ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Orhan’ın Üretim Hassasiyeti

İlçeye bağlı mahallelerde yol ve ulaşım ağları hususuna özel ilgi gösterdiklerini kaydeden Başkan Orhan, yanı sıra taziye evi, köy konağı ve kütüphane gibi sosyal ölçekli yatırımlarla da, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltme gayretinde olduklarını dile getirdi. Aynı zamanda ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Orhan, “Aziziye ilçemizde katma değer üretebilmek ve üretim sürecine katkı sunmak, en büyük önceliğimiz. Bu manada örnek teşkil edecek projeler üzerinde de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşın beklentisi, önceliğimizdir”

Salgınla mücadele sürecine de değinen Başkan Orhan, ilçede buna yönelik olarak üst düzey bir performans ortaya koyduklarını söyleyerek, “Bu günleri inşallah el birliğiyle geride bırakacak ve planlamalarımız doğrultusunda Aziziye’nin dört bir yanına hizmet ve yatırım ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu manada rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında ilçemize değer katacak çalışmaları yine birlikte planlayacak, birlikte başaracağız” dedi.

Öte yandan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un ise, AK Parti’nin yerel yönetimler vizyonunu anlattığı Demirgeçit buluşmasında Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen de hazır bulunurken, programın sonunda vatandaşlara Aziziye Belediyesi’nin hijyen setleri dağıtıldı.

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