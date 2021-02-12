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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

U-18 Alp Disiplini Yarışları Erzurum’da başladı

İHA

U-18 Alp Disiplini Yarışları Erzurum’da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu’nun organize ettiği 1. ve 2. etap Alp Disiplini U18 yarışları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi pistinde başladı.
Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini yarışlarına Erzurum, Kars, Bitlis, Hakkari, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Van. Bayburt, Muş ve Gümüşhane illerinden yarışmacılar katıldı. 11 İlinin katıldığı U18 Alp Disiplini Yarışlarına 28 Kadın, 62 Erkek sporcu olmak üzere toplam 90 sporcu katılım sağladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya yarışlar hakkında şu bilgileri verdi:
“U18 Alp Disiplini yarışlarına katılan sporcular daha önce kendi illerinde yapılan yarışlarda derece giren sporculardır. Dereceye giren sporcular yapılan eleme yarışlarına katıldılar. Elemelerde derece yapan sporcular ve geçen yıl ligde yarışan sporcularla birlikte bu yarışlarda kaymaya hak kazandılar. Burada yapılan 1. ve 2. Etap yarışlarında dereceye giren sporcular Türkiye Kayak Federasyonu’nun organize edeceği Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazanacaklar, burada derece giren sporcularımız ülkemizi yurt dışında temsil etmeye hak kazanacaklardır.”
Türkiye Kayak Federasyonu Milli Takım Antrenörü Yusuf Karta, “1117 Şubat 2021 tarihleri arasında A ve B grupları yani 1 ve 2. Etap yarışları organize ediliyor. Organizeye 150 sporcu başvuruda bulunmuştu. Bazı sporcular yarışmalara gelemediler. Bu yarışlarda 100 sporcu A grubunda, 50 sporcu ise B grubunda yarışlara girmeye hak kazandı. A ve B grubunu açacak olursak A Grubu Doğu illerini kapsıyor, B Grubu ise batı illerini kapsıyor. Bu gün büyük slalom yarışları toplam 4 iniş ve 2 yarışları ile başlandı. Burada derece giren sporcular Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazanacaklar” ifadelerini kullandı.
Erzurumlu Olimpik sporculardan 2018 Kış Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Özlem Çarıkcıoğlu ve Enes Limon ise “Ben burada şu an yarışmadım bu günkü görevim yarışacak sporculara pisti açtım. Herkese başarılar dilerim dedi. Ener Limon ise Etap yarışları için buradayız. Erzurum pis olarak diğer illerin önünde gidiyor. Kolay gibi çok zorlayıcı pist, ayrıca rakiplerde çok güçlü, bu gün 4 iniş olacak. Derece yapmayı hedeflemiş durumdayım “ ifadelerini kullandılar.
Türkiye Kayak Federasyonu U18 Alp Disiplini 1. ve 2. Etap yarışları 1117 Şubat 2021 tarihleri arasında organize ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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