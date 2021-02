ABB’den “Güçlü Türkiye” vurgusu

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Milli Uzay Programı’nın, Türkiye’nin ulaştığı konumu gözler önüne serdiğini söyledi.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nın, Türkiye’nin büyük düşünme anlamında ulaştığı konumu gözler önüne serdiğini söyledi. Büyük hedeflere ancak ve ancak büyük düşünen beyinlerle ulaşılabileceğini dile getiren Çakır, “Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Türkiye’nin hem de küresel salgınla mücadele döneminde ortaya koyduğu bu duruş, toplumun istisnasız tüm kesimleri tarafından takdir görmeli ve mutlaka desteklenmelidir. Ancak görüyoruz ki, Türkiye’nin büyük düşünmesinden rahatsız olanlar var, geldiğimiz noktayı hazmedemeyenler var. Ülkemizin gözünü ve yönünü uzaya çevirmiş olmasından rahatsızlık duyanlara tavsiyemiz; herhangi bir akli fonksiyon kaybı yaşayıp yaşamadıklarını bir an önce kontrol ettirmeleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli meselelerde hangi siyasal görüş ve ideolojiye sahip olursa olsun toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesi ve ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Milli Uzay Programı da, adından da anlaşılacağı üzere milli bir meseledir. Bu bayrak altında yaşayan ve bu ülkenin kendilerine sunduğu her türlü imkandan istifade eden herkesin bu mesele karşısında yapması gereken şey şapka çıkarmaktır, sürece destek olmak ve atılan bu adımların arkasında durmaktır. Aksi tavır sergileyenlerin durumu ise, karışık ve karmaşık demektir. Her milli mesele karşısında ağız birliği etmişçesine içi boş muhalefet sergileme yarışına girenler şunu bilmeli ki; başlarını hangi taşlara vururlarsa vursunlar, hangi boş ve beyhude çabanın peşine düşerlerse düşsünler, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünde kesinlikle duramayacaklar” diye konuştu.

“Milletimiz Birçok Zorluğu Aştı“

Dünyada yaşanan her türlü gelişmeden Türkiye’nin uzakta kalması ya da bu gelişmelerin geriden takip edilmesinin kabul edilemez bir durum olacağını dile getiren Başkan Mehmet Musa Çakır, “Bu millet bugünlere inancıyla, özgüveni ve sahip olduğu potansiyelleriyle geldi. Çok badirelerden geçti, zorlu, çetin ve sıkıntılı süreçler yaşadı. Türkiye için bundan sonrası artık selamete çıkma, etkin olma ve gücünü gösterme zamanıdır. Milli Uzay Programı da, işte duruşun bir parçasıdır. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.