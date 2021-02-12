'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da narkotik köpeği `Dük'ün de yer aldığı operasyonlarda polis, 3 ayrı araçta kapı arası, yakıt deposu ve taban kısmına zulalanmış 56 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirdi,gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta Aşkale yol uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yük olarak bulunan plastik kapılara narkotik köpeği Dük'ün tepki vermesi üzerine yapılan aramada 25 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan N.K (58) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dük, aynı gün durdurulan başka iki araçtan birinin yakıt deposunda 8 kilo 200 gram eroin ile 2 kilo 50 gram metamfetamin, diğer aracın ise taban kısmına zulalanmış 20 kilo 500 gram toz esrarın ele geçirilmesini sağladı. Her iki olayda gözaltına alınan araçlarda bulunan E.A. (44), N.A. (37) ve C.A. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-02-12 14:30:03



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