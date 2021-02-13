Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

İHA

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

Erzurum hava ulaşımında yeniden pozitif süreci yakaladı. Salgın sebebiyle düşüş gösteren dış hat seferleri artışa geçti. Havalimanı trafiğinde dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, dış hat yolcu sayısı yüzde 89, dış hat ticari uçak sefer sayısı yüzde 57 oranında artış kaydetti
Ocak Ayı Erzurum Verileri
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Ocak dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın ayında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 448, dış hatlarda 20, toplamda ise 468 olarak kaydedildi. 2020 yılının aynı dönemine göre iç hat sefer sayısı yüzde 4, dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, toplam uçuş sayısı ise yüzde 5 oranında arttı.
Ocak Ayı Yolcu Verileri
DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak ayında 58 bin 72 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 56 bin 331 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış kaydetti.
Ocak Ayı Ticari Uçak Verileri
DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak ayında 389 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11’i dış hat, 378’i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 57 oranında artış kaydetti.
Erzurum Havalimanı Taşınan Yük
Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 545, dış hatlarda 35 ton olmak üzere toplam 580 ton yük taşındı. Dış hatlar yük ağırlığı 2020 yılı ocak dönemine göre yüzde 133 oranında arttı.
Dhmi Ocak 2021 Verileri Açıklandı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, havalimanlarında inişkalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772'ye ulaştığı Ocak ayında üst geçişler ile birlikte toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 olurken, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi. İstatistiğe göre, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ocak ayında iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti.
İstanbul Havalimanında Ocak ayında 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi
DHMİ verilerine göre, İstanbul Havalimanında ocak ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74’e ulaştı. Bu havalimanında Ocak ayında iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.
Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında da Ocak ayında 2 bin 832 uçak trafiği oldu. Böylece, bu iki havalimanında toplam 17 bin 906 uçak trafiği gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı
Akgül’den Karataş’a ziyaret
YEREL HABERLER Akgül’den Karataş’a ziyaret
Erzurum Büyükşehir Meclisi, Kâbe-i Muazzama’ya yönelik saygısızlığı lanetledi
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Meclisi, Kâbe-i Muazzama’ya ...
Erzurum'da şubatta bahar havası
YEREL HABERLER Erzurum'da şubatta bahar havası
Zirve geleneği bozulmadı
YEREL HABERLER Zirve geleneği bozulmadı
'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER 'Dük', 3 aracın zulasındaki 56 kilo uyuşturucuyu ...
ABB’den “Güçlü Türkiye” vurgusu
YEREL HABERLER ABB’den “Güçlü Türkiye” vurgusu
Erzurum’da üç farklı araçta toplamda 56 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da üç farklı araçta toplamda 56 kilo 450 gram ...
U-18 Alp Disiplini Yarışları Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER U-18 Alp Disiplini Yarışları Erzurum’da başladı
Başkan Orhan Demirgeçit sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Orhan Demirgeçit sakinleriyle buluştu
Erzurum Valisi Memiş’ten istihdam müjdesi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş’ten istihdam müjdesi
Aydemir: ‘AK Dava eser üretme davasıdır’ Aydemir’den ‘Gökdadaş’ ismi teklifi Aydemir Erzurum Şehir Hastanesini örnek gösterdi Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız Eser Siyasetinin mimarıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘AK Dava eser üretme davasıdır’ Aydemir’den ...
Kredi kartından komisyon alınabilir mi?
YEREL HABERLER Kredi kartından komisyon alınabilir mi?
Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Macaristan yüzme milli takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum’u tercih etti
YEREL HABERLER Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi ...
Erzurum'da 'buz heykel' sergisini 15 bin kişi gezdi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'buz heykel' sergisini 15 bin kişi gezdi
Cumhur İttifakı’na Reyhani eseri
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı’na Reyhani eseri
‘Yerel Candır’ kampanyasında erişim 100 bini aştı E-Ticaret’te siparişler arttı
YEREL HABERLER ‘Yerel Candır’ kampanyasında erişim 100 bini ...
BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını ...
TKDK, ETSO’da yatırımcılarla buluştu
YEREL HABERLER TKDK, ETSO’da yatırımcılarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu
El Bab şehidi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER El Bab şehidi kabri başında anıldı
Okulum Temiz, Gönlüm Rahat
YEREL HABERLER Okulum Temiz, Gönlüm Rahat
Aydemir, TBMM’de Erzurum ilçelerini örnek gösterdi Aydemir: İspir ve Hınıs Fasulyeleri Dünya markası oldu’ Milletvekili Aydemir’den AK Ufuk tarifi Aydemir’den Tortum örneği
YEREL HABERLER Aydemir, TBMM’de Erzurum ilçelerini örnek ...
Lavanta Çat’a ilaç olacak
YEREL HABERLER Lavanta Çat’a ilaç olacak