El emeklerini sanata dönüştürüyorlar Filografi kursundaki kadın kursiyerlerin çalışmaları büyülüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mümtaz Turhan Mahallebaşı Meslek Edindirme (ESMEK) Kültür Merkezinde Filografi kursundaki kadın kursiyerlerin çalışmaları büyülüyor.

Filografi kurs eğitmeni Aynur Can, kursiyerlerinin yaptıkları çalışmalarla hem sanatsal faaliyetlerde bulunduklarını hem de ailelerinin bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Can, “Öncelikli olarak kullanılan malzemelerden başlamak gerekirse sıkıştırılmış 12 mm. kavak denen suntaya benzer blok, yine 0,30 mm. kalınlığında bakır iplik, Filografi’de kullanılmak üzere özel Filografi çivisi, 2.8 mm, kalınlığında fileks ayna, kadife, deri ve süvet, ayrıca çakma aparatı olarak kullanılan mıknatıslı aparat bu aparatın kullanılmasının sebebi çiviler aynı ölçüde ve düz şekilde çakılması içindir, malzemenin yapım aşamasına gelince, önce yapılmak istenen obje ayarlanıyor. Sonra tahta ayarlanıyor. Objeye uygun kumaşı zımbalıyoruz, kumaş üzerine deseni yerleştiriyoruz bantlıyoruz. Bantlamanın sebebi söküm aşamasında kolaylık olsun diyedir. Objeye özellikli çiviler ve mıknatıslı aparat ile çakma işlemi yapılıyor. Kullanılan çiviler normal cam çivisi değil 2 cm. 1.5 mm. Özel paslanmaz çelik çivilerdir. Malzemelerin tamamını kurum karşılıyor. Kursiyerler kursumuza gelerek hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de ev veya yol harçlıklarını karşılıyorlar, kursumuza gelmek isteyen bayan veya erkek olsun boş vakitlerini değerlendirsinler” diye konuştu.

Her yaştan kursiyer bu kurslara müracaat ederek hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Pandemi döneminde esnek olarak devam eden çalışmalarda birbirinden güzel ürünler yapan bayanlar yaptıkları tablolar ise görenleri büyülüyorlar.

