Sürücü uyudu, tır dereye uçtu

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzincan Erzurum karayolu Aşkale ilçesine bağlı Çatalbayır köyü yakınlarında İran uyruklu sürücü Mottba Babael yönetimindeki tır, direksiyon başında uyuması sonucu karşı seride geçerek dereye devrildi. Tır dere içerisine yan şekilde yatarken araçta büyük hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 ekipler kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye müdahale ettiler.

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