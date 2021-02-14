Palandöken’de yarıyıl tatilinde kayak keyfi

Kayak turizminin en gözde adreslerinden Palandöken, yarıyıl tatilinin son haftasında da misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalitesinin yüksek olduğu pistler renkli görüntülere sahne oldu. Kimisi kayak yapıp kimisi snowboard ile adrenalin dolu dakikalar yaşarken, kiki tatilciler de kızakla kaydı. Acemi kayakçılar ise düşseler de kaymaya devam ettiler. Palandöken pistleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı. Turistler korona virüs tedbirleri altında gönüllerince eğlendi.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, korona virüs salgını nedeniyle müşteri sayısının sınırlı tutulduğunu, ayrıca gerekli mesafe tedbirlerinin özenle uygulandığını belirtti.

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