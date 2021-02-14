Aziziye’de Covid-19 tedbirlerine sıkı denetim

Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Erzurum’un Aziziye ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların kısıtlama tedbirlerine riayet edip etmedikleri kontrol edilirken, kısıtlamadan muaf olan işyerlerinde ise, fiyatlar ve hijyen koşulları gözden geçirildi.

Dadaşkent ve Ilıca bölgesinde yapılan denetimlerin bu hafta sonu etabına İlçe Kaymakamı Metin Baskın’la birlikte Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da katıldı. Market, lokanta, kasap, ekmek fırını, pastane ve şarküteri gibi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerini tek tek ziyaret eden İlçe Kaymakamı Baskın ve Belediye Başkanı Orhan, hem işletme sahipleri ve hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu denetimlerde, Başkan Orhan, Aziziye Kaymakamlığı görevine yeni atanan Metin Baskın’ı ilçe sakinleriyle tanıştırmayı da ihmal etmedi.

Gıda marketlerine fahiş fiyat uyarısı!

İlçe Jandarma ve emniyet mensuplarının yanı sıra Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe hatırlatması yapılırken, market işletmecileri ise, fahiş fiyat konusunda kesin bir dille uyarıldı.

Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Dadaşkent ve Ilıca’da yürütülen denetim faaliyetinin ardından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin hassasiyet gerektiren bir süreç olduğunu dile getirdi. Kaymakam Baskın, “Her şey bizim kendi elimizde. Tedbirlere uyar, gerekli önlemleri alırsak; bu mücadeleyi kazanan taraf biz oluruz. Denetim çalışmalarımız da, işte bu amacın bir parçasıdır” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana devam eden salgınla mücadele sürecinin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizdi. Başkan Orhan, virüsün başlıca yayılma yolunun temas olduğuna dikkati çekerek, “Bu süreçte teması mümkün mertebe ortadan kaldırmalı, temas ortamlarından uzak durmalı ve en önemlisi de, maske kullanımına özen göstermeliyiz. Bireysel manada alacağımız bu tedbirler, halihazırda devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte bizleri inşallah sonuca götürecek ve bu illetin üstesinden hep birlikte gelmiş olacağız” diye konuştu.

Denetimlerle ilgili olarak Aziziye’nin durumunu da değerlendiren Başkan Orhan, “İlçe sakinlerimizin kısıtlama ve Covid19 tedbirlerine karşı sergilediği hassasiyetten açıkçası mutluluk duyduk. Dolayısıyla hemşehrilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu sıkıntılı günleri el birliğiyle geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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