Seyir halindeki tır yanarak kül oldu

Erzurum’da bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin zorlukla söndürdüğü yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çat karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarında durdurarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangın yerine gelen ekipler, zorlukla alevleri kontrol altına aldı.

Tırın küle döndüğü yangında, ErzurumÇat karayolu sonra yeniden trafiğe açıldı.

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