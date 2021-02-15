Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini anlattı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu’nda dijital dönüşüm sürecini anlattı.

Doğunun Sesi programına konuk olan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi süreci ile birlikte tüm dünyanın gündeminde olan dijital dönüşümün pek çok yeniliği beraberinde getirdiğine ve bu dönüşümün sektörel bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Dijital dönüşümün tüm sektörlerde olduğu gibi eğitimöğretim alanında da artan bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Çakmak, ETÜ’nün bu kapsamda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dünya çapında tüm faaliyetlerin dijital platformlara taşındığını aktaran Rektör Çakmak, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) başlatmış olduğu dijital dönüşüm projelerine, ETÜ’nün oldukça hazırlıklı olduğunu ifade ederek pandemi sürecinde Dijital Öğrenme Yönetim Sistemleri’nin uzaktan eğitim modeline başarılı bir şekilde entegre edildiğini söyledi.

“Z Kuşağı” olarak adlandırılan ve üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünü oluşturan yeni neslin uzaktan eğitime kolayca adapte olduğunun da altını çizen Çakmak, nitelikli personel ve güçlü altyapıyla ETÜ’lü öğrencileri değişen ve gelişen dünya düzenine uyumlu hale getirdiklerini belirtti.

Diğer taraftan uzaktan eğitimin öğrencilere çeşitli eğitim alternatifleri de sunduğunu vurgulayan Rektör Çakmak, bunların kaliteli içeriğe erişim, online sertifikalar ve sektörel bazlı kariyer imkanları olduğunu belirterek önümüzdeki süreçte bu konuların öneminin giderek artacağını ifade etti.

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