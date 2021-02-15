Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun’un ailesi Diyarbakır'daki ailelere destek vermişti

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Er Sedat Sorgun, memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da vatani görevini yapan er Sedat Sorgun, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015’te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldı. 10 Şubat'ta Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan er Sedat Sorgun Narmanlı Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı, Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sırasında bir vatandaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği çelenge tepki gösterdi. “Bunlar PKK’ya yardım yapanlar utanmadan çelenk mi gönderiyorlar” diye tepki gösteren vatandaşı polis ekipleri ve çevredekiler zorlukla sakinleştirdi.



“Şehidin yakınları Diyarbakır annelerine destek vermişti”

Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015’te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun’un yengesi ve komşuları Erzurum’da yapılan “Diyarbakır’daki annelere destek” mitingine katılmıştı.

Erzurum’daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun’un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır’daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, “Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK’ya devletimiz son versin. Diyarbakır’daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat’ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık” şeklinde konuşmuştu.

Erzurum’da düzenlenen “Diyarbakır’daki annelerin direnişine destek” mitingine katılan yengesi ve komşuları Sorgun’un geri verilmesini istemişti.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sorgun, baba Nihat Sorgun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.

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