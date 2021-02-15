Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

İHA

Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pilot okullardan seçilen ve kayak öğretilen minik sporcular katılım belgelerine kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Geleceğin olimpiyat kayakçıları bu minik öğrenciler arasından çıkacak” dedi.
Kayak ve buz sporlarının başkenti Erzurum’da olimpiyat sporcuları yetiştirme projesi ve çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Buz ve Kış Sporları Tesis Zengini Erzurum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sömestre tatilini en iyi değerlendiren kurumlardan biri oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için tüm gücüyle çalışırken, pilot okullardan seçilen minik öğrencilere de temel eğitim kayak kursunun sonunda katılım belgeleri verildi. Pilot okullardan seçilen ve yaşları 4 ile 10 arasında değişen minik çocuklara alp disiplini kayak ve kayakla atlama branşlarında eğitimi verilirken, Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi pistte alp disiplininde kayak öğrenen minik kayakçılar ile kayakla atlama branşındaki öğrencilere katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sömestre tatilinde Polis Amca, Kocatepe, Kayakyolu, Sınav Koleji, Şehit Murat Ellik, Tatbikat, Celal Akın, Yıldızkent Yeni Okul, Ömer Duygun, Ömer Nasuhi Bilmen ve Konaklı Mahallesi’nden seçtiği 175 öğrenciye kayak ve kalakla atlama eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak Haftanın beş günü Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi kayak pistinde minik öğrencilere kayak eğitimi verilirken, ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin arasından alt disiplini için, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin arasından da kayakla atlama branşı için sporcu seçiliyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alp Disiplini Kayak Antrenörleri Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural ile Kayakla Atlama Antrenörü Bilal Albayrak temel eğitim kayak kursunda pilot okullardan seçilen öğrencilere kayak öğretti. Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural alp disiplininde geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için seferber olurken, Bilal Albayrak da, kalakla atlama için sporcu yetiştiriyor. Şehir merkezinde Kiremitlik Tepe’deki Kayakla Atlama Kulelerinde oluşturulan acemi kayak pistinin ulaşım konusunda büyük avantaj olduğunun altını çizen Antrenör Ahmet Aktaş, “Çocuklar buraya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da çocukları kayak öğrenmeye daha çok teşvik ediyor” dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin muhtelif yerlerinden 11 okulu kayakta pilot okul seçtiklerini belirterek, “Tecrübeli ve deneyimli antrenörlerimiz, Atlama Kuleleri Kampüsüne taşıdığımız çocuklar için kayak kursu verdi. Pandemi sürecine rağmen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak başarılı bir kurs dönemi geçirdiler. İnanıyorum ki, gelecekte olimpiyatlarda katılacak olan sporcular, bu öğrencilerin arasından çıkacak” dedi.
Atlama Kulelerinde gerçekleştirilen ödül töreni oldukça renkli geçti. Kayak öğrenen minik öğrenciler Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi yaptı. Velilerin ve ailelerin alkışları arasında pistten kayan öğrenciler daha sonra sertifikalarına kavuştu. Atlama Kuleleri Stadyumunda düzenlenen törende minik kayakçılara sertifikaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından verildi. TRT Erzurum Müdürü Ayca Yarol Alemdar ile iş adamı olan eşi Vakur Alemdar da, sertifika töreninde çocuklarını yalnız bırakmadı. Çocuklara Duru Serdar Alemdar’ı sertifika töreninde yalnız bırakmayan Alemdar Çifti, oldukça mutlu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, kendilerine bu projede destek veren okul yöneticileri ve çocuklarını spora yönlendiren öğrenci velilerine de teşekkür etti. Şenses kurs sürecinde pandemi nedeniyle bir an bile tedbiri elden bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun’un ailesi Diyarbakır'daki ailelere destek vermişti
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından ...
Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini ...
Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
YEREL HABERLER Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden tek tek hesap sorulacak”
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden ...
Seyir halindeki tır yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır yanarak kül oldu
Erzurum´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum´a şehit ateşi düştü
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde ...
Palandöken’de köy okulları yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Palandöken’de köy okulları yüz yüze eğitim için ...
43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi
YEREL HABERLER 43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde ...
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
Aziziye’de Covid-19 tedbirlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Aziziye’de Covid-19 tedbirlerine sıkı denetim
Palandöken’de yarıyıl tatilinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken’de yarıyıl tatilinde kayak keyfi
Erzurum’dan 12 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 12 ülkeye ihracat
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
(Görüntülü) Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla ...
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
YEREL HABERLER Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan ...
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
YEREL HABERLER Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Sürücü uyudu, tır dereye uçtu
YEREL HABERLER Sürücü uyudu, tır dereye uçtu
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
El emeklerini sanata dönüştürüyorlar Filografi kursundaki kadın kursiyerlerin çalışmaları büyülüyor
YEREL HABERLER El emeklerini sanata dönüştürüyorlar Filografi ...
Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
YEREL HABERLER Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı