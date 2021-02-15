Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Salih TEKİN Şifanur TAVUS / ERZURUM, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun, baba ocağı Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında terör lanetlenirken "Mecliste PKK istemiyoruz" sloganı atıldı. 
Van´da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak Şanlıura´nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu´nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum´a dönüş yolunda Diyarbakır Lice´de yol kesen PKK´lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alınamayan Sorgun´un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır´da evlat nöbetinde olan annelere katılırken, dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum´da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde `Sedat´ı istiyoruz´ açıklaması yapmıştı
Er Sedat Sorgun´la ilgili acı haber dün Gara'dan geldi. PKK'lı teröristlerin Gara´daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun´un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2´nci Manoyla Sokak Toki konutları B3 blokta oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.
ÜVEY ANNESİ BÜYÜTTÜ
Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Aynur Sorgun'un büyüttüğü Sedat Sorgun'un cenazesi gece geç saatlerde Erzurum'a getirildi. Baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Sedat Sorgun'un naaşı Mareşal Çakmak Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Minareden yükselen selayla birlikte musalla taşına konulan şehit er Sedat Sorgun'un naşına doğru gelen baba Nihat Sorgun, önce tören kıtasında görevli askerin taşıdığı fotoğrafını öptü ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılarak ağlayan baba Nihat Sorgun'a kardeşi Fuat Sorgun "Abi dik dur diyerek" yardımcı oldu. Küçük yaşta annesini kaybeden şehit askerin cenazesine katılan yakınlarına Kızılay görevlileri tarafından battaniye verildi.
AKŞENER'İN ÇELENGİNE TEPKİ
Şehit cenazesi için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı bakanlıkların çelenkleri alana konuldu. İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener'in çelenginin tören alanındaki ayrılan bölüme konulmasına tepki gösteren bir kişi, kaldırılmasını istedi. "Hem PKK'ya yardım ediyor hem de çelenk gönderiyorlar" diyerek çelenke müdahale eden kişi, alandakiler tarafından uzaklaştırıldı. 
MÜFTÜ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazına binlerce Erzurumlunun yanı sıra Vali Okay Memiş, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnen Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, askeri ve mülki erkan katıldı. Görevlilerin sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptıkları namaz sonrası müftü Şahin Yıldırım, cemaatten şehit için helallik istedi. 
Namazın ardından tören kıtasınun omuzladığı tabutun taşınmasına vatandaşlar da yardım etti. Tekbir sesleriyle şehit naaşını top arabasına kadar taşıyan vatandaşlar, terörü lanetledi ve "Mecliste PKK istemiyoruz" sloganları attı. Top arabasından cenaze aracına alınan şehit askerin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-02-15 14:44:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
YEREL HABERLER Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun’un ailesi Diyarbakır'daki ailelere destek vermişti
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından ...
Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini ...
Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
YEREL HABERLER Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden tek tek hesap sorulacak”
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden ...
Seyir halindeki tır yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır yanarak kül oldu
Erzurum´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum´a şehit ateşi düştü
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde ...
Palandöken’de köy okulları yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Palandöken’de köy okulları yüz yüze eğitim için ...
43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde getirdi
YEREL HABERLER 43 yıllık eşine Sevgililer Günü hediyesini at üstünde ...
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
Aziziye’de Covid-19 tedbirlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Aziziye’de Covid-19 tedbirlerine sıkı denetim
Palandöken’de yarıyıl tatilinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken’de yarıyıl tatilinde kayak keyfi
Erzurum’dan 12 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 12 ülkeye ihracat
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
(Görüntülü) Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla ...
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
YEREL HABERLER Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan ...
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
YEREL HABERLER Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Sürücü uyudu, tır dereye uçtu
YEREL HABERLER Sürücü uyudu, tır dereye uçtu
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Üç Aylar mesajı
El emeklerini sanata dönüştürüyorlar Filografi kursundaki kadın kursiyerlerin çalışmaları büyülüyor
YEREL HABERLER El emeklerini sanata dönüştürüyorlar Filografi ...
Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
YEREL HABERLER Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı