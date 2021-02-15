Erzurum’da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı

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Erzurum'da sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü şafak operasyonunda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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