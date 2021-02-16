Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Öte yandan sıfırın altına düşen hava sıcaklığında buz gibi göle giren Orhan, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Üzerinde sadece şortuyla kara yatan Orhan, arkadaşının yardımıyla kendisini kara gömdü. Daha sonra kar üzerinde spor yapan Selçuk Orhan buz gibi havada bir göle girdi. Selçuk Orhan’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarına engel olamadı.

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