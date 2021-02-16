Filografi ile muhteşem tablolar yapıyor

Filoğrafi sanatının önemli ismi İhsan Erdem’in tabloları adeta sanat eseri.

2013 yılında Pendik Belediyesinin düzenlemiş olduğu el sanatları kursuna katılarak filografi sanatını öğrenen Oltulu İhsan Erdem (42) yapmış olduğu tabloları görenleri büyülüyor.

Filografi sanatı ile kısa sürede İstanbul’da önemli isimler arasında yer alan ve eserlerindeki ince işçilik ve estetik görünümüyle adından söz ettiren Filografi Üstadı İhsan Erdem, hedefinin bu sanatı tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Hobi olarak başladığı sekiz aylık bir eğitim aldıktan sonra Filografi sanatını profesyonelce icra etmeye başlayan İhsan Erdem, “Hedefim gençlere örnek olmak onlara kurslar açarak bilgisayar başında boşa geçirdikleri zamanlarını en güzel şekliyle değerlendirmek.” dedi.

İhsan Erdem, sekiz yılda beş sergi açarak 400 tabloyu görücüye çıkardı. Sergilerde en çok dikkat çeken tablo ise 55 bin çivi kullanarak 1.95’e 1.20 ebatında yapmış olduğu Esmaül Hüsna adlı tablo oldu. Hedefinin Filografi Sanatına katma değer katmak, filografi sanatını yaya bildiğim kadar geniş kitlelere yaymak olduğunu ifade etti.

Erdem, en büyük hayalinin gelecekte bir atölye kurarak lise seviyesindeki öğrencilere Milli Eğitim tarafından bir sanat dalında eğitim verilmesi. Ve bu eğitimler arasında filografi sanatının da bulunmasını sağlamak. Erdem, “Her çocuğun en az bir sanatla uğraşması lazım çocuklar bir şeyler üretmeye başladıktan sonra özgüvenleri daha da artacak daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. İşte en büyük hayalim de bunu okullardaki çocuklara hiçbir ücret talep etmeden bu sanatı onları aktarmak istiyorum” diye konuştu.

Erdem, öğrencilere ücretsiz flografi sanatını öğretmek istediğini sözlerine ekledi.

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