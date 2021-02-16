Şenkaya Belediyesi’nden esnafa bin lira destek

Şenkaya Belediyesi, Pandemi dolayısı ile işyerleri kapalı olan esnafa bin lira destek vererek destek oldu.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu zor günleri dayanışma ve mücadele içinde birlikte atlatacağız. İlçemiz sınırları içerisinde kapalı olan kahvehaneler, çay ocakları ve sulu yemek hizmeti veren lokantalara 1000 TL destek vererek bu zor günlerde çam sakızı çoban armağanı elimizden geldiğince esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyaya örnek bir çalışmayla pandemi dönemininde oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiren ülkemiz hızlı ve planlı şekilde gerçekleşen aşı çalışmalarıyla, inşallah en kısa sürede bu pandemiyi atlatmak suretiyle yeniden esnaflarımız kepenklerini kaldıracak ve işlerinin başına dönecektir. Dönem içerisinde desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Şenkaya ilçesinde kahvecilik yapan Servet Şahin, “İş yerlerimiz aylardır kapalı. Zor günler geçiriyoruz. Şenkaya Belediyemizin bizleri unutmayıp bizim yanımızda olması bizleri çok sevindirdi. Pandemi süresinde bin lira bize ilaç gibi geldi. Sağolsun Şenkaya Belediye Başkanımız Yavuz Bedir her sıkıntımızda yanımızda yer alıyor. Allah razı olsun. Allah Devletimize zeval vermesin” dedi.

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