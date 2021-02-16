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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli dezenfekte standı

İHA

Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli dezenfekte standı

Erzurum’da Yakutiye Belediyesi’nce öğrencilere dezenfekte alışkanlığı kazandırmak için okullarda çizgi film karakterli sensörlü dezenfekte standları kuruldu.
Yakutiye Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anaokulunda düzenlenen programa Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Covid19 salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerden itibaren Yakutiye belediyesi olarak vatandaşların sağlığını korumak için yetkililerin önermiş olduğu tüm tedbirleri alıp bu tedbirleri en azami ölçüde aksatmadan yürütmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu süreçte rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında pandemiyle mücadele noktasında özel tedbirler alarak her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya çalıştık. Bu gün de güzel bir projeyle toplumumuzun en önemli kesimi olan göz bebeklerimiz, çocuklarımızın yanındayız” dedi.
Okullarda yüz yüze eğitim yeniden başlandığını dile getiren Başkan Uçar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın covid19 ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı korunmalarında en önemli tedbirlerden biri hiç şüphesiz el hijyenlerini etkin şekilde sağlamaları olacaktır. Yakutiye Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızı hijyen maddelerini kullanmaları noktasında özendirmek ve onları teşvik etmek amacıyla sevmiş oldukları hayvan karakterlerinden oluşan hijyen stantları tasarlayarak hizmetlerine sunduk. Kullanımı kolay olması açısından sensörlü püskürtme yöntemiyle çalışan bu stantlarımızı İlçemizde bulunan anaokulu ve ilkokul seviyesindeki bütün okullarımızda konuşlandırdık” diye konuştu.
Dr. Mahmut Uçar, ayrıca il genelinde hastanelerin çocuk poliklinikleri ve servislerine de bu stantlarımızdan koyarak hasta olarak gelen çocukların kullanımlarına sunduklarını ifade ederek, “Söz konusu standlarımızda minik kardeşlerimiz sevimli kahramanlarıyla hem eğlenip hem de sağlıklarını korumuş olacaklar” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise burada yaptığı değerlendirmede, “Malumunuz olduğu üzere uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime okullarımızın bir kısmında başlamış bulunuyoruz. Pandemi süresince tüm okullarımızda hijyene yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kurallar doğrultusunda tüm okullarımıza temizlik sertifikası verilmesi konusunda çalışmalarımızı başlattık. Erzurum’da bulunan bin 240 okulun 129 tanesi başvurusu yaptı, yine büyük bir çoğunluğuna da okulum temiz sertifikası vermiş bulunuyoruz. Yani okullarımız yüz yüze hazırlar. Pandeminin gerektirdiği tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar beye çok teşekkür ederim, öğrencilerimizin seveceği çizgi film karakterlerinden oluşan hijyen kitlerini Yakutiye İlçesinde bulunan tüm okullara hediye ettiler. Bunun ilkini bu okulumuzda öğrenci ve okul yönetimine teslim ediyoruz. Eğitim toplumsal bir ödevdir. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına ait değildir. Başta Yakutiye olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, siyasilerimize eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Köy okullarımızda yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Salgın açısından her hangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını okullarına gönderebilirler. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle de inşallah il merkezindeki okullarımızda da hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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