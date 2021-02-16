Anaokullarına çizgi film karakterli dezenfektan stantları



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı anaokullarına çizgi film karakterlerinden oluşan sensörlü püskürtmeli dezenfektan stantları hediye etti.

Yarıyıl tatilinin ardından köy okullarıyla birlikte anaokullarında da yüz yüze eğitim başladı. Pandemi kuralları çerçevesinde Erzurum'da kapılarını öğrencilerine açan ana okullarına merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, dezenfektan standı hediye etti. Çocukların sevdiği çizgi film karakteri hayvanlardan oluşan sensörlü püskürtmeli dezenfektan standını ilk olarak Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anaokulu'na teslim eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, çocuklara el dezenfektesinin nasıl yapılacağını uygulamalı gösterdi.

Covid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından Yakutiye Belediyesi olarak alınan tüm önlemleri vatandaşlara yönelik azami ölçüde uyguladıklarını belirten Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Okullarda yüz yüze eğitim başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle okullarda alınması gereken tedbirler konusunda bir değerlendirme yaptık. Çocukları pandemi konusunda bilinçlendirme için çalışma yaparken en önemli konu olan el hijyeni konusunda proje hazırladık. El hijyeni konusunda dezenfektan kullanımını teşvik etmek amacıyla çocukların sevdikleri karakterlerden oluşan, sensörlü püskürtmeli dezenfektan stantları oluşturduk. Yavrularımız eğlenirken neşe içinde sevdikleri karakterler eşliğinde hijyenlerini de sağlamış olacak" dedi.

Okullara dezenfektan seti hediyesi için teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, pandemi sürecinde okulların hijyene yönelik tedbirlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre aldıklarını söyledi. Erzurum'daki 1240 okulun 'Okulum Temiz Sertifikası' almak için müracaat ettiğini belirten Kaygusuz, bütün okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-02-16 14:54:01



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