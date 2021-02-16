Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti

İHA

Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti

Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Kovit19 ile mücadelesi kapsamında ilçede gösterilen büyük gayretler sonrası vaka sayısının sıfır olması nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.
Karaloğlu mesajında; “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 11 Mart itibari ile görülmeye başlayan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kovit19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçemizde kurum ve kuruluşlarımızın üstün gayretleri ile vatandaşlarımızın da kural ve kaidelere azami dikkat etmeleri sayesinde ilçemizde vaka sayısı sıfıra indirmiş bulunmaktayız. Zorlu ve uzun bir süreçten geçiyoruz ve süreçte bir çok vatandaşımız yakınlarını kaybettiler. İlçemizde de daha önceki zamanlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ama Allaha şükürler olsun ki bugünden itibaren hiç bir vaka ve vakadan etkileşimi olan insanımız yoktur. Bu çalışmalarımızda disiplinli ve ilkeli hareket ederek kendi hayatlarını hiçe sayan başta sağlık personellerimiz olmak üzere, Emniyet, jandarma, Zabıta ekipleri ve ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Asla rehavete kapılmadan kural ve kaideleri harfiyen uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Kentteki Mesleki Eğitim Kurslarını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kentteki Mesleki Eğitim Kurslarını ...
Anaokullarına çizgi film karakterli dezenfektan stantları
YEREL HABERLER Anaokullarına çizgi film karakterli dezenfektan ...
Palandöken Refah’tan PKK caniliğine sert tepki
YEREL HABERLER Palandöken Refah’tan PKK caniliğine sert tepki
Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli dezenfekte standı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli ...
Şenkaya Belediyesi’nden esnafa bin lira destek
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden esnafa bin lira destek
Aydemir’den AİHM’e sert tepki Aydemir: ‘Hainler, Türkün kahreden gücüne muhatap olacaklardır’ Aydemir: ‘Boğaziçi için konuşanlar, neredesiniz?” Aydemir: ‘Demirtaş, Kavala için methiye dizenler suskun’ Aydemir: ‘Siyaseten susanlara da yazıklar olsun’ Aydemir: Şehit Sedatımızın enerjisi hainleri yok edecektir’
YEREL HABERLER Aydemir’den AİHM’e sert tepki Aydemir: ‘Hainler, ...
Aziziye Belediyesi’nden kış sporları hamlesi Aziziyeli miniklere kayak eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden kış sporları ...
Short Track Federasyon Kupası’nda ETÜ’ye 4 madalya
YEREL HABERLER Short Track Federasyon Kupası’nda ETÜ’ye 4 madalya
Eren Şar’dan kınama mesajı
YEREL HABERLER Eren Şar’dan kınama mesajı
Filografi ile muhteşem tablolar yapıyor
YEREL HABERLER Filografi ile muhteşem tablolar yapıyor
Dağ Kayağı’nda gelenek değişmedi
YEREL HABERLER Dağ Kayağı’nda gelenek değişmedi
Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara ...
Erzurum’da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 ...
İnsan Kaynakları Ofisi Varlık yönetimi eğitimlerini tamamlandı
YEREL HABERLER İnsan Kaynakları Ofisi Varlık yönetimi eğitimlerini ...
Madame Mai Çikolata Türk damak tadına uygun lezzetler üretiyor Çikolata dünyasında yeni tat: Meyveli Çikolata
YEREL HABERLER Madame Mai Çikolata Türk damak tadına uygun lezzetler ...
Erzurum TKDK Hay-Koop başkanları ile buluştu
YEREL HABERLER Erzurum TKDK Hay-Koop başkanları ile buluştu
Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son ...
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Terör örgütü kendi kanında boğulacaktır”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Terör örgütü ...
Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
YEREL HABERLER Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun’un ailesi Diyarbakır'daki ailelere destek vermişti
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından ...
Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini ...
Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
YEREL HABERLER Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden tek tek hesap sorulacak”
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; “Kalleşlerden ...