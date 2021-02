Gözütok'tan PKK terör örgütüne lanet

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde hain teröristlerce kalleşçe öldürülen şehitlerimiz için bir mesaj yayınladı. Gözütok, “Bütün dış güçler bir araya gelse, türlü silahlarıyla, plan ve desiseleriyle, üzerimize gelse, yine de başaramayacaklar. Bu milletin imanı ve feraseti kirli planları bertaraf etmeyi her zaman başaracaktır.” dedi.

Gözütok mesajında şunları söyledi; “Türkiye, dünyada ekonomik anlamda yaşanan birçok olumsuzluğa karşı, yükselen bir grafik sergiliyor. Dış politikada sergilenen tavır ve duruş sayesinde, Azerbaycan’da bir misyon yükleniyor, Ortadoğu coğrafyasında bölgenin lider ülkesi olma noktasında ciddi adımlar atıyor. Kısacası, Akdeniz’de, Ortadoğu’da Asya’da, Avrupa’da artık ülkemiz oyun kurucu pozisyonundadır. Hain terör örgütü PKK ile sürdürdüğü mücadeleden ciddi sonuçlar alıyor. Bu durum elbetteki şer odaklarını rahatsız ediyor. Bu şer odakları bilmiyorlar ki bu milletin imanı, cesareti, feraseti, her şeyin üstündedir. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bu toprakları korumak için hepimiz canımızla malımızla mücadele etmeye hazırız. Bütün dış güçler bir araya gelse, türlü silahlarıyla, plan ve desiseleriyle, üzerimize gelse, yine de başaramayacaklar. Bu milletin imanı ve feraseti kirli planları bertaraf etmeyi her zaman başaracaktır. Bu haince eylem gerçekleştiren PKK terör örgütünü lanetliyorum. Allah’ın Laneti üzerlerine olsun, Rabbim Kahhar sıfatıyla onları kahrı perişan etsin. Şehit olan kardeşlerime Allahtan Rahmet diliyorum. Eş dost ve yakınlarına sabır diliyorum.”

