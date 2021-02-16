Gözütok'tan PKK terör örgütüne lanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözütok'tan PKK terör örgütüne lanet

İHA

Gözütok'tan PKK terör örgütüne lanet

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde hain teröristlerce kalleşçe öldürülen şehitlerimiz için bir mesaj yayınladı. Gözütok, “Bütün dış güçler bir araya gelse, türlü silahlarıyla, plan ve desiseleriyle, üzerimize gelse, yine de başaramayacaklar. Bu milletin imanı ve feraseti kirli planları bertaraf etmeyi her zaman başaracaktır.” dedi.
Gözütok mesajında şunları söyledi; “Türkiye, dünyada ekonomik anlamda yaşanan birçok olumsuzluğa karşı, yükselen bir grafik sergiliyor. Dış politikada sergilenen tavır ve duruş sayesinde, Azerbaycan’da bir misyon yükleniyor, Ortadoğu coğrafyasında bölgenin lider ülkesi olma noktasında ciddi adımlar atıyor. Kısacası, Akdeniz’de, Ortadoğu’da Asya’da, Avrupa’da artık ülkemiz oyun kurucu pozisyonundadır. Hain terör örgütü PKK ile sürdürdüğü mücadeleden ciddi sonuçlar alıyor. Bu durum elbetteki şer odaklarını rahatsız ediyor. Bu şer odakları bilmiyorlar ki bu milletin imanı, cesareti, feraseti, her şeyin üstündedir. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bu toprakları korumak için hepimiz canımızla malımızla mücadele etmeye hazırız. Bütün dış güçler bir araya gelse, türlü silahlarıyla, plan ve desiseleriyle, üzerimize gelse, yine de başaramayacaklar. Bu milletin imanı ve feraseti kirli planları bertaraf etmeyi her zaman başaracaktır. Bu haince eylem gerçekleştiren PKK terör örgütünü lanetliyorum. Allah’ın Laneti üzerlerine olsun, Rabbim Kahhar sıfatıyla onları kahrı perişan etsin. Şehit olan kardeşlerime Allahtan Rahmet diliyorum. Eş dost ve yakınlarına sabır diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu teşekkür etti
Büyükşehir Kentteki Mesleki Eğitim Kurslarını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Kentteki Mesleki Eğitim Kurslarını ...
Anaokullarına çizgi film karakterli dezenfektan stantları
YEREL HABERLER Anaokullarına çizgi film karakterli dezenfektan ...
Palandöken Refah’tan PKK caniliğine sert tepki
YEREL HABERLER Palandöken Refah’tan PKK caniliğine sert tepki
Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli dezenfekte standı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesinden öğrenciler için eğlenceli ...
Şenkaya Belediyesi’nden esnafa bin lira destek
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden esnafa bin lira destek
Aydemir’den AİHM’e sert tepki Aydemir: ‘Hainler, Türkün kahreden gücüne muhatap olacaklardır’ Aydemir: ‘Boğaziçi için konuşanlar, neredesiniz?” Aydemir: ‘Demirtaş, Kavala için methiye dizenler suskun’ Aydemir: ‘Siyaseten susanlara da yazıklar olsun’ Aydemir: Şehit Sedatımızın enerjisi hainleri yok edecektir’
YEREL HABERLER Aydemir’den AİHM’e sert tepki Aydemir: ‘Hainler, ...
Aziziye Belediyesi’nden kış sporları hamlesi Aziziyeli miniklere kayak eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden kış sporları ...
Short Track Federasyon Kupası’nda ETÜ’ye 4 madalya
YEREL HABERLER Short Track Federasyon Kupası’nda ETÜ’ye 4 madalya
Eren Şar’dan kınama mesajı
YEREL HABERLER Eren Şar’dan kınama mesajı
Filografi ile muhteşem tablolar yapıyor
YEREL HABERLER Filografi ile muhteşem tablolar yapıyor
Dağ Kayağı’nda gelenek değişmedi
YEREL HABERLER Dağ Kayağı’nda gelenek değişmedi
Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara ...
Erzurum’da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 ...
İnsan Kaynakları Ofisi Varlık yönetimi eğitimlerini tamamlandı
YEREL HABERLER İnsan Kaynakları Ofisi Varlık yönetimi eğitimlerini ...
Madame Mai Çikolata Türk damak tadına uygun lezzetler üretiyor Çikolata dünyasında yeni tat: Meyveli Çikolata
YEREL HABERLER Madame Mai Çikolata Türk damak tadına uygun lezzetler ...
Erzurum TKDK Hay-Koop başkanları ile buluştu
YEREL HABERLER Erzurum TKDK Hay-Koop başkanları ile buluştu
Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum´da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son ...
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Terör örgütü kendi kanında boğulacaktır”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Terör örgütü ...
Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
YEREL HABERLER Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar
Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından kaçırılan er Sedat Sorgun’un ailesi Diyarbakır'daki ailelere destek vermişti
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidi binler uğurladı PKK tarafından ...
Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ETÜ'nün dijital dönüşüm sürecini ...
Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA
YEREL HABERLER Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA