‘İki Kalas’a çok güleceksiniz

Doğu’nun ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, ‘İki Kalas’ adlı oyunla bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Tek perde komedi oyun için biletinial.com’dan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Erzurum’un kültür sanat hayatına renk katan Medya Sanat Evi (MSE), yeni bir oyunu daha tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. Medya Sanat Yazar Kurulu’nun kaleme aldığı ‘İki Kalas’ adlı oyunu sahneleyecek olan MSE ekibi bir kez daha kahkaha garantisi veriyor.

Oyun, iki zıt karakterin buluştuğu noktada birlikte bir şeyler yapmanın ne kadar zor ve keyifli olduğunu anlatırken, başrolde Yusuf Öztürk ve Enes Vatansever yer alıyor. Yılmaz Karakuzu’nun yönettiği tek perdelik komedinin dramaturgu Nehir Dinç, dekoru ise Yalçın Bahadır imzasını taşıyor.

Işıktasarımda Kenan Çinici, ses kumandada Betül Yavuz, ışık kumandada Hasan Vatansever ve butafor Alev Karakuzu’nun görev aldığı oyunu izlemek için biletinial.com’dan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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