Erzurum'un ismini kullanan dolandırıcılara dikkat

Erzurum, Oltu ve Dadaş ismi kullanılarak hakiki Oltu taşı tesbihi reklamı yapan dolandırıcıların tuzağına pek çok kişinin düştüğünü belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay "Bu isimlere kanarak mağdur olmayın" diye uyardı.

Her gün pek çok vatandaştan tesbih satın almak isterken dolandırıldığına dair şikayetler aldıklarını belirten Altay, “En son sevgililer gününde eşlerine Oltu taşı tesbih satın almak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların ağına düştüler. Binlerce takipçisi olan dolandırıcılar vurgunu yaparak hesaplarını kapatıp, Erzurum'a has farklı bir isim altında tekrar belli ücret karşılığında sosyal medyalara reklam vererek kaldıkları yerden dolandırmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

İnandırıcı olsun diye Erzurum ve Erzurum'a has isimler hatta Oltu'da cadde ve iş merkezinin isminin yazıldığı adreslerin bile belirtildiğini dile getiren Nihat Altay, “Bana ilk şikayetler gelmeye başladığında adres o kadar gerçekçiydi ki ben bile Oltu'da Atatürk Caddesi, Oltu taşı el sanatları iş merkezinde böyle bir adres var mı diye araştırma gereği duydum. Reklamda ki adreste belirtilen satıcı olmadığı gibi ücret ödeyenler tesbih ve ödedikleri parayı geri alamadılar.

Öncelikle bu tür dolandırıcılar kesinlikle Erzurumlu veya Oltulu değildir. Ülkenin farklı yerlerinde ağ kurmuş sadece Erzurum'un ismi kullanılarak ilgi çekmeye çalışan dolandırıcılardır. Bunun yanında 129 liraya 4 adet "hakiki Oltu taşı tesbih" olmaz. Erzurum'da görüştüğüm tesbih satan esnaflar, dolandırıcıların reklamlarında verdiği fotoğraflarda ki tesbihlerin tanesinin 1000 lira ila 1500 lira arası değiştiğini, en küçük, işlemesiz, basit bir tesbihin dahi toptan olarak kendilerine geliş fiyatının 120 lira olduğunu belirliyorlar.

Facebook, Twitter, İnstigram üzerinden satışa çıkarılan ve fiyatı çok uygun gibi görünen ürünlerin tamamı dolandırmak amaçlıdır. Bu kişiler, sadece sosyal medya yetkililerine ücret vererek reklam yayınlıyorlar. Vergi kimlikleri, adresleri, isimleri yoktur. Eğer sorarsanız sahte kimlik verirler.

Alışveriş yapanların tamamına yakını "dolandırıldık" diye bizi arıyorlar. Dolandırılan kişiler mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Bu kişiler şikayet edilmezse savcılık ve emniyet güçleri dolandırıcıları bilemez ve gerekli işlem yapamazlar. Son olarak dolandırıcılara para kaptıranlar Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etseler dahi sonuç alamazlar. Çünkü muhatap alınacak bir esnaf veya işletme yoktur.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.