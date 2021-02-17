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Aydemir, Erzurum Belediyelerini örnek gösterdi Aydemir: ‘Gelin AK Belediyecilik farkını Erzurum’da görün’ Aydemir: ‘Koyma akıl, akıl olmaz’ Aydemir: “CHP demek hizmetsizlik demek”

İHA

Aydemir, Erzurum Belediyelerini örnek gösterdi Aydemir: ‘Gelin AK Belediyecilik farkını Erzurum’da görün’ Aydemir: ‘Koyma akıl, akıl olmaz’ Aydemir: “CHP demek hizmetsizlik demek”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kar yağışıyla beraber hayatı çekilmez hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Erzurum Belediyelerinin eşsiz çalışmalarını örnek gösterdi.
Milletvekili Aydemir, “‘Koyma akıl akıl olmaz’ darbı meseline inanıyoruz; lakin, milletimizin de “CHP demek hizmetsizlik demek” gerçeğini bilmesi gerek.” dedi.
Ak Belediyecilik ve Erzurum Farkı
Milletvekili Aydemir, Erzurum'daki AK Partili belediyelerin, kar daha yere düşmeden çalışmaya başladıklarını belirterek şunları kaydetti: "Dün başkentte kar yağdı, Ankara karın altında kaldı. İnsanlar 10 dakikalık mesafeyi 2 saate gidemedi. Belediyecilikleri bu. Bunların belediyeden, yerel yönetimden anladıkları da bu. Hizmet hak getire. ‘ diye konuştu.
‘CHP’li belediyelerin çözümüne bakar mısınız?
Milletvekili Aydemir, ‘Başkentte Belediye başkanı 'İnsanlar dışarı çıkmasın.' diyor. Çözüme bakar mısınız? Lügatlerinde yol açmak yok. CHP anlayışı hep budur. 'Yol kapalı, siz de evinizde kalın.' diye teklifte bulunuyor. Böylesine bir siyaset anlayışı bu millete ne verebilir?" diye sordu ve ekledi: ‘iİnsanlar dışarı çıkmasın diyor, çözüme bakar mısınız? CHP anlayışı hep budur. Gelsin insanlarımız görsünler’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çizdiği Yol Haritası
Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir insan bile huzursuz olmamalı." yönünde tembihte bulunduğu partisinin yerel yöneticilerinin ellerindeki tüm imkanları gece gündüz demeden vatandaşın hizmetine sunduğunu vurguladı.
Aydemir Erzurum Belediyelerinin Hizmetlerini Anlattı
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Belediyeciliğin farkını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Biz sadece terörle mücadele etmiyoruz, biz her zeminde vatanın her zerresinde hizmette sunuyoruz. Erzurum örneğini vereceğim yine. Kış geldiğinde kar elbette bir nimettir ama karın birde külfeti vardır. Kar yağdığı zaman hayatı zorlaştıran tarafları vardır. Ancak gelin bakın, Erzurum’daki büyükşehir Belediyemize, Yakutiye Belediyemize, Palandöken Belediyemize, Aziziye Belediyemize gelin bakın. Kar daha yere düşmeden insanlar rahatsız olmasın diye yoğun bir gayret üzereler. Milyonlarca lira harcanıyor, niye, insanlar huzur üzere yaşasınlar diye. Bir de Ankara’ya CHP’li belediyelere bakın. Ankara’da kar yağdı, Ankara karın altında kaldı. On dakikalık mesafeyi iki saate gidemedi insanlar. Belediyecilikleri bu, belediyecilikten yerel yönetimden anladıkları da budur bunların. Hizmet hak getire. Bunların lügatinde hizmet yoktur.’ dedi.
Aydemir’den Dadaşlara Çağrı
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da yaşayan insanlarımıza buradan bir çağrıda bulunuyorum, içinde bulunduğunuz yerel yönetim hizmetlerinin nimetini, Ankara’daki hizmetsizliği gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Erzurum’dan gelen muhtarlarımız, ‘Ankara’ya geldik resmen çuvallamış bir belediye gördük . diyorlar. Erzurum’da kar yağmıyor mu? insanlarımız huzur üzerine yaşasınlar diye ne lazım geliyorsa bizim yerel yöneticilerimiz bunu yapıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın tembihatı yol haritasıdır bu. ‘Amandır bir insan bile huzursuz olmamalı’, tembihat bu. Onun için elimizde ne imkan var bunu kullanacağız. Gece gündüz mefhumu olmayacak hizmette. Çalışacağız .’ diye konuştu.
‘Türk Milleti Yüce Millettir’
‘Biz hizmeti yüksek gören bir anlayışız, biz milleti çok mübarek bilen bir anlayışız.’ Vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Biz çevreye çok özel bakarız, çünkü biliyoruz ki nereye baksak yaradanın veçhiyle karşılaşırız. Onun için insana da hürmetle yaklaşırız, yaradılmış her varlığa da öyle bakarız. Biz eser siyasetini öne çıkaran ve önünde rota çizen esaslı bir lideri olan hareketiz. Allah’ın izniyle daha uzun yıllar milletimize hizmet edeceğiz, çünkü bu millet zirvelere doruklara en yükseklere layık bir millet. Bu millet evladı kara toprağın bağrına girerken vatan sağ olsun diye bağıran hançeresini yırtan özel bir millet. Onun için de ne yapsak azdır diyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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