Hasta kadının imdadına Aziziye zabıtası yetişti

Günün her saatinde sahada ve denetim halinde olan Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez hasta bir kadın için seferber oldu. Denetim halinde olan ekip aracını durduran ve kendisinin acilen hastaneye yetiştirilmesini isteyen hasta kadın, zabıta memurları tarafından jet hızıyla Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı bulunan hasta kadının kayıt işlemlerinden kan tahlil ve tetkiklerine varıncaya kadar muayene sürecini yakından takip eden Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri, herhangi bir yakınına ulaşamadıklarından dolayı muayene boyunca yalnız bırakmadıkları hasta kadın için adeta nokta nöbeti tuttu.

Sağlık durumunun düzelmesini beklediler

Zabıta memurlarının sergilediği bu insani yaklaşım, sağlık çalışanları tarafından takdirle karşılanırken, ekip, hastanın sağlık durumunun düzelmesinin ardından hastaneden ayrıldı.

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayı şöyle aktardı:

“Dadaşkent’te ikamet eden hanımefendi, rutin denetimler için trafikte seyrettiğimiz bir esnada aracımızı durdurdu. Çok rahatsız olduğunu ve acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Biz de hiç vakit kaybetmeden ve tabi aynı zamanda hastaneyle de temasa geçmek suretiyle hastayı Araştırma Hastanesi Acil Servis’e ulaştırdık. Tüm işlemlerini takip ettik ve sağlık durumu düzelinceye kadar da yanından hiç ayrılmadık. Aldığımız dua ise, günün belki de en büyük kazancı oldu.”

Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, sergiledikleri hassasiyetten dolayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerini kutlayıp, teşekkür etti.

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