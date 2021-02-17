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Başkan Orhan’dan İstanbul ve Ankara’ya ‘karla mücadele’ göndermesi

İHA

Başkan Orhan’dan İstanbul ve Ankara’ya ‘karla mücadele’ göndermesi

İstanbul ve Ankara’daki kar yağışına karşı “Araçlarınızla trafiğe çıkmayın!” şeklinde bir çözüm önerisi getirilirken, Erzurum’un Aziziye ilçesinde ise, tam tersine “Araçlarınızla trafiğe rahatlıkla çıkabilirsiniz!” çağrısında bulunuldu.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın karla mücadele çalışmalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı günün konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul halkına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, başkent sakinlerine “Araçlarınızla trafiğe çıkmayın!” şeklinde çağrı yaparken, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, herkesi araçlarını rahatlıkla kullanmaya davet etti. Başkan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aksine, Aziziye Belediyesi’nin karla mücadeledeki iddiasını ortaya koydu. Mesajında, Aziziye ilçesinde ikamet eden herkesin araçlarıyla trafiğe çekinmeden çıkabileceklerini ve tüm ulaşım imkânlarından diledikleri gibi faydalanabileceklerini vurgulayan Başkan Orhan, “AK belediyecilik anlayışının hayatı kolaylaştıran en güzel örneklerini Aziziye’de sergiliyoruz” ifadesini kullandı.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın, Ankara ve İstanbul’daki karla mücadele yaklaşımına gönderdiği üstü kapalı mesaj, sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, beğeni üstüne beğeni topladı.

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