Öz’den Regaib Kandili mesajı

Regaib kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, üç ayların başlamasıyla birlikte girilen rahmet mevsiminin tüm İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Mesajında dünyanın çok zorlu bir sınavdan geçtiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Pandemiyle etkin mücadelemizin sürdüğü bugünlerde bir yandan da ülkemizi bölmeye çalışan hainlere yönelik operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. On bir ayın sultanı Ramazanı Şerif'in müjdecisi olan Mübarek üç aylara girmişken aldığımız şehit haberleriyle yüreğimiz bir kere daha derinden yanmıştır. Türkiye'nin ayağa kalkmaması için elinden geleni yapan dış güçlerin maşası konumundaki bölücülerin yaktığı bu ateş, kahraman askerlerimizin çelik iradesiyle söndürülecektir. Yurtiçinde yok denecek kadar azalan bölücülerin yuvalandığı sınır ötesi bataklıklar da kurutularak şehitlerimizin intikamı alınacaktır. Millet olarak buna inancımız tamdır." dedi.

Regaib kelimesinin sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelen ragbenin çoğulu olduğunu kaydeden Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Receb ayında bulunmaktadır. Bu nedenle Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Biz de bu vesileyle sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıkması için ellerimizi semaya açmalı ve Rabbimizden güçlü Türkiye için muzafferiyet talep etmeliyiz. Millet olarak, tüm şer odaklarına karşı birlik ve beraberliğimizi bu vesile ile daha da güçlendirmeli, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Ülkemizi huzursuzluğa ve güçsüzlüğü sürükleme gayesiyle yola çıkan alçak terör odaklarına karşı verilen mücadelenin kahramanlarına, askerimize ve polisimize sonsuz şükran ve hayır dualarımızı sunarken tüm Erzurumlu kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin, Regaib Kandilini tebrik ediyor, üç ayların insanlığın barışına ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum.”

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