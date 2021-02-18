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Erzurum'da 'buzlanma' kazaları

DHA

Erzurum'da 'buzlanma' kazaları


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda onlarca aracın karıştığı kazalar meydana geldi. Yaralananların da olduğu kazalar yüzünden kent merkezinde ulaşım, zaman zaman aksadı. 
Şubat aynın ilk yarısını sıcak ve güneşli geçiren Erzurumlular, dün gece başlayan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma yüzünden kayganlaşan yollarda, Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmasına rağmen onlarca araç, kazaya karıştı. ErzurumBingöl yolunda Şehir Hastanesi yakınlarında da kaza oldu. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araçlar, çarpışarak, refüje çıktı. Trafik ekipleri, yolda kalan araçlarla ilgili anons geçerken, yaralananların da olduğu kazalı araçların bulunduğu bölgede görev yapan polisler de ulaşımı kontrollü sağladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-02-18 10:15:26

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