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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

İHA

Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’an boşalan göreve Oltu Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne Doç. Dr. Ufuk Atmaca atandı.
Oltu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ile idari personel katıldı.
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesine dekan olarak atanması dolayısıyla görevini Doç. Dr. Ufuk Atmaca’ya teslim eden Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, bir veda konuşması yaptı.
Konuşmasında gergin bir ortamda teslim aldıkları yüksekokulu refah düzeyi yükseklerde bir yüksekokul haline getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yeşilyurt, şunları söyledi:
“Huzurlu bir ortam oluşturduk”
“Ben burada göreve başladığımda Ufuk Hocam buraya müracaatını yapmıştı ve sınavını yapmak da bize nasip olmuştu. 3 yıl içerisinde doçent oldu. Doçentliğinin ardından bu idari görevi gelmiş oldu, tebrik ediyorum. Bu okulda a’dan z’ye tüm personel bir aile gibiyiz. 26 ocakta göreve başladığımda bir iddiayla başlamıştım ve arkadaşlara demiştim ki, ’26 ocaktan önceki hiçbir şeyi kurcalamıyoruz, hatırlamıyoruz.’ Görevi teslim alırken biraz sıkıntılı ortamla birlikte teslim almıştık ancak çok şükür çeşitli özel yöntemlerimiz, personel ve öğrenciyle kurduğumuz iletişim ve idari anlamda ortaya koyduklarımızla huzurlu bir ortam oluşturduk. Hiçbir personelimiz ya da öğrencimizin huzursuzluk anlamında tek bir dilekçesi gelmemiştir. Türkiye’deki bütün yüksekokulların nüfusu azalırken, biz aksine nüfusumuzu artırdık. 2 tane çok güzide program kazandırdık. Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon ile İş Sağlığı ve Güveliği. İkisi de öğrencileri full gelen programlar.”
“Birlikte güzel şeyler yapacağız”
“Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne atanmamızdan dolayı buradan ayrılıyoruz ve yerimize Ufuk Hoca geliyor. Kendisini kutluyorum. Ufuk Hoca ciddi bir bilim insanı, ciddi projeler yapıyor. Birbirimize destek vererek çok güzel şeyler yapacağız. Oltu’ya bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben buraya atandığımda Sayın Rektörümüze ‘Hocam bizi evimize yönetici olarak atadınız, bu bizim için büyük bir sorumluluk. Rutin bir görev olarak göremeyiz.’ İnşaallah, iyi bir seviyede teslim ettiğimiz yüksekokulumuz Ufuk Hoca sayesinde daha da iyi yerlere gelecektir.”
“Oltu meslek yüksekokuluna çok güzel bir müdür atandı”
“Beni Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak teklif etmesi dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve bize bu görevi uygun gören YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü Oltu Meslek Yüksekokulu’na öyle güzel bir müdür atadı ki, ben sevinçle, gıptayla izleyeceğim kendilerini. Doç. Dr. Ufuk Atmaca 18 Şubat 2021 itibariyle görevine başlamış bulunmaktadır. Kutluyorum. Bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkesten helallik istiyorum. “
2018 yılında öğretim görevlisi olarak geldiği Oltu Meslek Yüksekokulu’nda 3 yılın ardından Doçentlik ünvanı alarak müdürlük koltuğuna oturan Doç. Dr. Ufuk Atmaca ise, konuşmasında Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt’un kendisinin üzerinde çok emeği olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Cavit Hocayla 3 yıl önce yolumuz kesişti. Abartmıyorum, kendisi bize müdürlükten ziyade bir baba sıcaklığıyla yaklaşarak işlerimizi kolaştırdı. Çalışıyorduk ama yaptığımız işlerin daha doğru şeklini bize göstermesiyle doğru yolda ilerlemeyi başardık. Cavit Hocamın dediği gibi ben başladığımda 3 yıl öncesinde gergin bir ortam vardı ancak onun sayesinde minimize edildi. Ona da ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir yüksekokul teslim ediyor bizlere, bu manada şanslıyız. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bizleri bu göreve layık gören Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ile Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından karşılıklı çiçek ve plaket takdimi ile devir teslim töreni sona erdi.
Doç. Dr. Ufuk Atmaca kimdir?
Aslen Oltu’nun Çengelli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ufuk ATMACA, 1984 yılında doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Atatürk Üniveristesi'nde Kimya Bölümünden sırasıyla 2006 ve 2009 yıllarında aldı. Doktora derecesini ise 2014 yılında yine aynı üniversitede aldı.
Ocak 2011 yılında Atatürk Üniveristesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Uzman olarak çalıştı. Mart 2018 yılında Oltu MYO Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Bu süre içerisinde doçentlik ünvanı aldı. Şubat 2021 yılı itibariyle Oltu MYO’ya müdür olarak atandı.
Doç. Dr. Atmaca, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

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