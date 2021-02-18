Rektör Çomaklı’dan Regaip Kandili mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bir af, bir mağfiret vesilesidir kandil. Müjdedir, selamdır, meyletmektir. Karanlığa sırtını dönüp içindeki ışıkla yolunu aydınlatmak, yol göstermektir kandil. Arzudur, ummaktır. Bir bekleyişin sonunda sevinçli bir karşılamadır kandil. Üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaip Kandili, karanlığımızı aydınlığa, yolumuzu ışığa, günahlarımızı mağfirete kavuşturma umuduyla yöneldiğimiz manevi yolun bir durağıdır. Bizleri bu günlere kavuşturan Yüce Mevlamıza şükrederek, mübarek Regaip Kandilimizi kutlar, bütün İslam Âlemi adına hayırlara vesile olmasını dilerim.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.