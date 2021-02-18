Hatayspor maçı öncesi saha zemininde yoğun çalışma

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Stat Personeli, Pazar günü oynanacak olan ErzurumsporAtakaş Hatayspor maçı öncesinde saha zemininde yoğun bir çalışma yapıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Erzurum’da da etkisini sürdürüyor. İki gündür yağan kardan olumsuz etkilenen yerlerden biri de Kazım Karabekir Stadı oldu. Alttan ısıtma sistemine sahip zemin bir yandan kardan temizlenirken, diğer yandan da çimlerin zarar görmemesi için yoğun bir uğraş veriliyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından MKE Ankaragücü maçının hemen ardından, stadın özellikle güney kale önünde olumsuz hava koşulları ve saha çalışmalarından olumsuz yönde etkilenen bölgeye güneş ışık panelleri konuldu. Stat personeli de yağan karın ardından hemen portatif kar küreme aracı ile kardan olumsuz yönde etkilenen bölgelerde kar küreme çalışmaları yaparak, saha zeminin hazır tutmanın mücadelesini veriyor.

Kazım Karabekir Stadı çalışanları, 25 puanla düşme potasının hemen üzerinde bulunan Erzurumspor’un Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde saha zemini hazır hale getirmek için kıyasıya çalıştıklarını belirterek, olumsuz hava şartlarına rağmen can siper çalıştıklarını ifade ettiler.

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