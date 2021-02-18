Aydemir: ‘Türk Milleti dualı millettir’ Aydemir’den Milli İman vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bizi Muazzez Anadolu Coğrafyasında hakim, diri ve bir tutan mana milli imanımız, tefekkürümüz ve dayanışmamızdır. Buna kaynaklık eden yegane değer ise mukaddesatımız ve ona milletçe sadakatimizdir. ‘ dedi

Türk’e Kefen Biçmeye Kalkışanların Sonu Korkunç Olacaktır

Regaip Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Ruhunu ‘bütün müminler kardeştir’ hakikatine teslim eden, nefsini ilayı kelimetullah’a adayan, hayatını devlet ebed müddet imanına hasreden, tüm varlığını vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliğine amade kılan Yüce Milletimiz, kardeşlik ekseninde ebediyen kıyamını sürdürecek; Türk’e kefen biçmeye kalkışanların sonu korkunç olacaktır. ‘ kaydını düştü.

Kardeşlik Kararlılığı

Milletvekili Aydemir, ‘Yesevi’nin duası, Edebali’nin niyazıyla şekillenmiş mübarek Anadolu coğrafyamız için Yüce Milletimizle aynı emeli beslemeyen, aynı ufuklarda birleşmeyen, aynı değerde buluşmayan ve aynı muhabbeti duymayanlara Şair Çamlıbel’in vurgusuyla ‘Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken/Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz/Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken/ Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz’ diyoruz. ‘ dedi.

‘Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi’

Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük hedeflere yürüdüğü, kendini var kılan ve tarif eden değerleriyle buluşarak Mavi Vatan’dan Uzay Vatan’a sefer kıldığı, Ayasofya’dan Maraş’a mukaddesatını ifade eden kıymetlerini yeniden kazandığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye, topyekun, abide lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli haysiyet ve izzet kararlılığını paylaşıyor; Türkiye, milli vicdan, basiret ve feraseti temsil eden lideriyle Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine gönül adıyor. Bu mübarek gidişatın önünü kesmeye yeltenenler ve onlarla aynı safta duranlar ise zail olmaya mahkumdurlar. ‘ mesajını verdi.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘Regaip Gecesinin ulviyeti, manevi atmosferi içinde, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, Yüce Türk Milletinin Regaip Gecesi coşkusunu paylaşıyor, kardeşlik, birlik ve beraberlik ekseninde gönüllerini buluşturan Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Peygamber duasını almış milletimize ve değerlerine vefa ve sadakat ahdimizi yineliyoruz. ‘ dedi.

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