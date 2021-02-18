BB Erzurumspor yoğun kar yağışı altında çalıştı

BB Erzurumspor, pazar günü evinde oynayacağı A. Hatayspor maç hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde antrenmana çıkan futbolcular, idmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan oyuncular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Son olarak çift kale maç oynayan mavibeyazlı ekip antrenmana son verdi.

İki takım 21 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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