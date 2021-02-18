Aras EDAŞ ekipleri zorlu koşullar altında çalışmalarına devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal alanlarda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Abonelerin kesintisiz kaliteli hizmet alabilmesi için yoğun çaba sarf eden Aras EDAŞ ekipleri, diz boyu kar ve dondurucu soğukta görev yapıyor.

Türkiye'nin doğusunda, kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ ekipleri, son günlerde etkisini artıran kar yağışı nedeni ile zor şartlarda görev yapıyor. Mevsim koşulları nedeni ile enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara müdahale eden ekipler, amansız bir mücadele sergiliyor.

Erzincan’da gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden arıza bakım onarım ekiplerinin aracı kara saplandı. Fırtınanın da etkisi ile hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, ekipler uzun süre aracı saplandığı yerden kurtarmak için mücadele verdi. Yarım metreye varan kardan aracı çıkaran ekipler, ardından arızanın yaşandığı bölgeye geçerek görevini tamamladı.

Kars ve Ardahan’da ise diz boyu karda yürümekte güçlük çeken ekipler, hedik giyerek zorlu yolları aştı. Teknolojinin yenik düştüğü sert arazi koşullarında görev yapan ekipler, saatlerce karda yürüyerek görev yerlerine ulaşıp arızayı giderdi.

ARAS Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, “ Kış boyunca ekiplerimiz mesai mevhumu gözetmeksizin sorumluluk bölgemizde meydana gelecek elektrik arızaları ve kesintileri gidermek için teyakkuzdalar. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma oluyor. Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyorlar. Ekiplerimiz sert arazi şartlarında görev yapıyor. Arıza yaşanan bölgelere bazen saatler süren zorlu bir mücadelenin ardından ulaşılıyor. Bölgemizin doğa ve kış şartları malumunuz ama bu koşullar bizim grevimizi yerine getirmemize mani olamaz” diye konuştu.

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