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Doğu'da dondurucu soğuklar; Erzurum eksi 24.1, Erzincan eksi 23.9

DHA

Doğu'da dondurucu soğuklar; Erzurum eksi 24.1, Erzincan eksi 23.9


Şifanur TAVUSDeniz BAŞLI/ERZURUM, ARDAHAN, (DHA)- DOĞU'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle bölgede çözülmeye başlayan birçok göl, akarsu ve şadırvan buz tuttu. Türkiye'nin en soğuk yeri ise eksi 24.1 ile Erzurum merkez Aziziye ilçesi oldu. Erzurum'u eksi 23.9 ile Erzincan'ın Refahiye ilçesi takip etti. Kar yağışının etkisini kaybettiği bölgede yolu kapalı olan 376 yerleşim biriminde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 
Doğu'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 24.1 derece olduğu Erzurum merkez Aziziye ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Buz sarkıtlarının 1 metreye ulaştığı kent merkezinde evlerin camlarını da buz kapladı. Kent merkezlerinde belediye ekipleri, tonlarca karı temizlemek için gece mesai yapıyor. Cadde ve sokaklarda iş makineleriyle toplanan yüzlerce ton kar ise birçok yığın oluşturdu. Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışıyor. Geçen hafta yaşanan sıcaklıklar nedeniyle çözülmeye başlayan birçok göl, akarsu ve nehrin yüzeyi yeniden buz tuttu.
DOĞU ANADOLU YİNE 'EN SOĞUK'
Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti:
Erzurum merkez Aziziye ilçesi 24.1, Erzincan'ın Refahiye ilçesi 23.9, Ardahan'ın Göle ilçesi 22.3 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanları oldu. Kent merkezleri ise yine sıfırın olmak üzere Ardahan 17, Erzurum 15, Kars 14.4, Erzincan 9, Ağrı 6, Muş 5 ve Iğdır 1.
Bu arada kar yağdığı zaman binden fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, belediye ve il özel idaresi ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda Erzurum 195, Erzincan 79, Muş 44, Ağrı 35, Kars 13 ve Iğdır 10 olmak üzere yolu kapalı olan yerleşim birimi sayısı 376'ya düştü. Kar kalınlıkları ise Ağrı 22, Ardahan 21, Erzurum 17 ve Kars'ta 5 ve Muş'ta 8 ve Erzincan'da 1 santim olarak ölçüldü.
'ERZURUM'A GELİNCE KAR NE DEMEKMİŞ ANLADIM'
Soğuktan korunmanın en iyi yolunun dışarı çıkmamak oluğunu söyleyen Ayşe Ayakbek, "İzmirliyim. Beş yıl önce eğitim için geldim. Soğuğa alışılmıyor. Buranın iklim şartları çok zor. Önceden kar gördüğümü zannediyordum ama Erzurum'a gelince kar ne demekmiş anladım. Buranın soğuğu çok başka ve soğuktan korunmak için genelde dışarıya çıkmamayı tercih ediyorum" diye konuştu.
'EN AZ 4 KAT KIYAFET GİYİYORUM'
Dondurucu soğuklardan korunmak için kat kat giyindiğini belirten Cevat Sancar (73), "Yetmiş senedir Erzurum'da ne kışlar gördüm. Soğuğu bir başkadır. Soğuktan ancak şal çorap, içlik giyip atkı, bere ve eldiven mutlaka takılmalıdır. Ben alt kazağı ile birlikte en az 4 kat kıyafet giyiyorum" dedi.
Köpeğini karla kaplı parkta gezdiren Ömer İstanbulluoğlu ise "Biz Erzurum'un ilklimine alışkınız. Bu memlekette kalın giyinmek şart. Kar yoğun bir şekilde yağdı. Köpeğim sakız, karda oyun oynamayı çok sevdiği için onu hemen parka getirdim" diye konuştu
    
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS / Deniz BAŞLI
2021-02-19 12:42:09

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