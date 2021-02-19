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Erzurum Valisi Memiş: “Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz” “Rakam verdiğimiz de ya rehavet ya da panik oluşuyor” Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs aşısı oldu

İHA

Erzurum Valisi Memiş: “Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz” “Rakam verdiğimiz de ya rehavet ya da panik oluşuyor” Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs aşısı oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Memiş, vaka sayılarına göre Mart ayında uygulanacak iller bazındaki kısıtlamalarla ilgili Erzurum için, “Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz” dedi.
Sabah saatlerinde Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesine gelen Erzurum Valisi Okay Memiş’i İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve hastane yetkilileri kapıda karşıladı. Hastane görevlileri ile selamlaşan Vali Memiş, aşı koltuğuna oturdu. Korona virüs aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Memiş, aşının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Valiyim diye ayrıcalıklı bir aşı olmadı”
Aşısını yaptıran Vali Memiş, “Erzurum’da soğuk iklim olmasına rağmen son verileri Sağlık Bakanımız açıklıyor. Ne gibi tedbirler almamız konusunda sürekli bilgilendirme yapıyor. Ben 50 yaşındayım. Özellikle söyleyeyim ki ben valiyim diye ayrıcalık tanınmadı. Çünkü aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Valiyim diye ayrıcalığım yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen aşılama izni ile aşı oldum. Örnek olması adına aşı oluyorum. Aşılanmaya son derece destek veriyorum. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var, bizim de yerli aşımız var. Bizlere düşen şey bir an önce aşı olmak. Pandemiyi bitirmek ekonomiyi canlandırmak için bir an önce aşı olmamız gerekiyor” dedi.

“Rakam verdiğimiz de ya rehavet ya da panik oluşuyor”
İllerdeki Pandemi gidişatına göre bir düzenleme yapılacağını ifade eden Vali Memiş, “Erzurum olarak tüm vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle kurallara uymamız. Bu gün itibariyle birinci doz aşımı oldum ikinci aşımı 28 gün sonra yaptıracağım. Aşılama olsam dahi kurallara yine uyacağım. İnsanlarımız alınan kararlardan elbette çok sıkıldılar. Erzurum olarak tüm Dadaşlara kurallara uydukları için çok teşekkür ederim. Sayı vermek istemiyorum, bir rakam söylüyoruz rehavet oluşuyor, bir ramak söylüyoruz bu sefer de panik oluşuyor” diye konuştu.

“Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirler olumlu yönde”
Ülke genelinde vaka sayılarında bir düşüş olduğunu belirten Vali Memiş, “Yeniden bir pik yapma ihtimaline karşı da tedbirlere uymamız gerekiyor. Bir yıla yakın zamandır iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımız var, buraların açılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bilim Kurulunun açıklamalarına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YÖK Üniversitelerin açılması konusunda çalışmalar yapıyor. Şunu söyleyeyim ki Bilim Kurulu ne diyorsa bizler onu yapacağız. Bilim Kurulu’nun açıklamalarına göre esnek çalışma ile ilgili açıklamalar yapacağız. Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz. Sırası gelen vatandaşlarımızın kesinlikle aşı olmalarına davet ediyorum. Korona ya kapılmadım ama bir şekilde ben de bu aşı ile muhatap oldum. Yani aşı yaptırarak Korona ile muhatap oldum. Erzurum ile ilgili güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılanma konusunda da iyi olmalıyız. Aşılanma rakamlarımız biraz düşük” ifadelerini kullandı.

“Erzurum’da 45 bin aşılanma yapıldı”
Aşılama sayısı hakkında bilgi veren Vali Memiş, “Şu ana kadar Erzurum’da 45 bin civarında bir aşılama var ki bu yetersiz. Bizler bu sayıyı en az 200 bin veya 300 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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